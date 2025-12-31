Morena busca prohibir cobro de plástico de instituciones bancarías en caso de robo y extorsión . Foto: AP / Jenny Kane, Archivo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Castillo Morales, diputado de Morena, presentó una iniciativa para que prohibir el cobro de reposición de plástico por las instituciones financiera para los usuarios que han sufrido un robo o extorsión como excepción de pago acreditando el delito con documento correspondiente.

La propuesta busca adicionar el artículo 8 Ter de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y precisa que las instituciones financieras que incumplan lo dispuesto en el presente artículo se harán acreedoras a las sanciones que establece esta ley.

El legislador morenista enfatizó que ante cualquier conducta delictiva o situación de extravió no debería existir el pago por adquirir nuevamente el plástico que resguarda el dinero del particular quien, con confianza y seguridad, pertenece a algún banco de su preferencia.

“En los robos a transeúntes, casa habitación, transporte público o a institución bancaria puede estar implicado el robo de tarjetas de créditos o débito, que requieren su reposición”, resaltó.

En la propuesta detalla que las comisiones de una tarjeta de crédito son los cargos que realiza un banco por la prestación de servicios diversos o por penalizaciones derivados de su uso, más allá del pago de la tasa de interés del crédito otorgado, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Además, el legislador resaltó que existen ciertas comisiones bancarias de las que se mencionan en determinado momento los contratos ante los bancos, como son: por anualidad, disposición en efectivo e inactividad; por ello, afirmó, se debe reformar la normatividad para apoyar a los usuarios de los bancos.