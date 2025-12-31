SSC pide evitar uso de pirotecnia durante fiestas de Año Nuevo para cuidado de animales de compañía. Foto: Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitió recomendaciones dirigidas a la población para el cuidado de animales de compañía ante el uso de pirotecnia durante las fiestas de fin de año.

En un comunicado, la dependencia señaló que la pirotecnia puede provocar en los animales “estrés severo, ansiedad, miedo extremo, taquicardia, desorientación y crisis nerviosas”.

Incluso, afirmó que los ruidos intensos pueden derivar en lesiones auditivas, intentos de fuga, accidentes, autolesiones y hasta paros cardíacos, principalmente en cachorros, perros adultos mayores o con padecimientos previos.

La SSC recomendó el uso del método Tellington T Touch, una técnica que utiliza una venda elástica para aplicar presión ligera en puntos específicos del cuerpo del perro con el objetivo de generar una sensación de seguridad y calma.

El procedimiento para su colocación es el siguiente: la venda debe colocarse frente al pecho del animal, cruzarse por encima del lomo, pasar por debajo del tórax, llevarse nuevamente hacia la parte superior del tórax y finalizar con un nudo sobre el lomo, cerca de la cola.

Además, la Secretaría exhortó a la ciudadanía a evitar el uso de pirotecnia y a priorizar el bienestar de los animales de compañía, con el argumento de prevenir accidentes durante las celebraciones de fin de año.