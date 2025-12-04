Calendario de pagos Becas Bienestar: así se harán los depósitos de diciembre 2025

La información sobre pagos y cambios en el programa debe consultarse únicamente en canales oficiales del Gobierno de México.. Foto: @Julio_LeonT

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría de Bienestar y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez dieron a conocer el calendario del último pago del año para las Becas para el Bienestar. El depósito correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025 se realizará del 4 al 18 de diciembre, de manera escalonada y con base en la primera letra del primer apellido de cada beneficiario.

Según las autoridades federales, más de 12.8 millones de estudiantes de educación básica, media superior y superior recibirán este apoyo, con una inversión cercana a 23 mil 700 millones de pesos para cerrar el año.

Qué becas se pagan en diciembre

El calendario aplica a los programas educativos federales que se dispersan a través del Banco del Bienestar:

Beca Universal para el Bienestar “Rita Cetina” (educación básica)

Monto: 1,900 pesos por familia con al menos un estudiante inscrito en secundaria pública.

Apoyo adicional: 700 pesos por cada alumno extra en secundaria pública.

Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Media Superior

Monto: 1,900 pesos bimestrales para estudiantes de preparatoria o bachillerato en escuelas públicas.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

Jóvenes Escribiendo el Futuro (educación superior)

Monto: 5,800 pesos por periodo del ciclo escolar para alumnas y alumnos de universidades prioritarias.

Este pago corresponde al cierre del ciclo de depósitos de 2025 para los tres programas.

Calendario de pagos por letra del primer apellido

La dispersión del bimestre noviembre-diciembre de 2025 quedó programada de la siguiente forma, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido:

Jueves 4 de diciembre – Apellidos con letras A, B

Viernes 5 de diciembre – Apellidos con letra C

Lunes 8 de diciembre – Apellidos con letras D, E, F

Martes 9 de diciembre – Apellidos con letra G

Miércoles 10 de diciembre – Apellidos con letras H, I, J, K, L

Jueves 11 de diciembre – Apellidos con letra M

Lunes 15 de diciembre – Apellidos con letras N, Ñ, O, P, Q

Martes 16 de diciembre – Apellidos con letra R

Miércoles 17 de diciembre – Apellidos con letra S

Jueves 18 de diciembre – Apellidos con letras T, U, V, W, X, Y, Z

En localidades donde aún se realizan operativos presenciales, la Coordinación de Becas organiza sedes temporales que siguen el mismo orden alfabético. Las autoridades locales informan con anticipación la fecha y el punto de atención.

Cómo se realiza el depósito del apoyo

Los recursos se entregan a través de la Tarjeta del Bienestar, vinculada a una cuenta del Banco del Bienestar. Una vez efectuado el depósito en la fecha correspondiente, el dinero queda disponible para retiro en cajeros automáticos, ventanillas de sucursal o para realizar compras en establecimientos que aceptan tarjetas bancarias.

La Coordinación Nacional de Becas mantiene un canal de información para difundir calendarios y avisos oficiales, con el fin de evitar confusiones sobre fechas o montos.

Avisos y recomendaciones oficiales

Las autoridades han reiterado que:

La información sobre pagos y cambios en el programa debe consultarse únicamente en canales oficiales del Gobierno de México y de las Becas para el Bienestar.

Ningún servidor público está autorizado a retener tarjetas, cobrar comisiones por “ayudar” con el retiro ni solicitar datos confidenciales como NIP o códigos de seguridad.

Los recursos permanecen en la cuenta aun después de la fecha del calendario, por lo que no existe obligación de retirar el dinero el mismo día del depósito.

Con el depósito de diciembre, los programas de Becas para el Bienestar cierran su calendario de pagos de 2025, mientras se prepara el plan de dispersión para el siguiente año escolar.