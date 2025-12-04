EU revoca la visa a transportistas mexicanos por su supuesta contribuciÃ³n a la migraciÃ³n ilegal

Visa
EU revoca la visa a transportistas mexicanos por su supuesta contribuciÃ³n a la migraciÃ³n ilegalLas medidas se han adoptado en el marco de la Ley de InmigraciÃ³n estadunidense, que "prohÃbe la entrada o las actividades" de aquellos cuyos actos "puedan tener consecuencias adversas para la polÃtica exterior estadounidense", aclarÃ³ el Departamento de Estado de EU.
MADRID (EUROPA PRESS) - El Departamento de Estado de Estados Unidos informÃ³ de la revocaciÃ³n de los visados a ejecutivos y altos cargos de una empresa de transporte mexicana por su presunta contribuciÃ³n a la migraciÃ³n ilegal hacia el territorio estadunidense, por lo que no podrÃ¡n viajar al paÃs.
"Estas acciones se aplican a trabajadores de una compaÃ±Ãa de transporte con sede en MÃ©xico que estaba ofreciendo servicios de viaje diseÃ±ados, principalmente, para extranjeros con la idea de desplazarse de forma ilegal hasta Estados Unidos", indicÃ³ el Departamento de Estado en un comunicado en el que no ha identificado la empresa.
AsÃ, explicÃ³ que las medidas se han adoptado en el marco de la Ley de InmigraciÃ³n estadounidense, que "prohÃbe la entrada o las actividades" de aquellos cuyos actos "puedan tener consecuencias adversas para la polÃtica exterior estadounidense".
"Las investigaciones indican que los individuos han estado organizando el traslado de extranjeros, incluidos menores, desde el Caribe y otras regiones a puntos de trÃ¡nsito en CentroamÃ©rica, desde donde muchos de ellos intentaban despuÃ©s entrar en Estados Unidos", recoge el texto.
"No toleraremos ningÃºn intento de socavar la seguridad nacional o las leyes migratorias estadounidenses y garantizaremos que aquellos que se lucran con estas acciones hagan frente a las consecuencias", advirtiÃ³.