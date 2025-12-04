EU revoca la visa a transportistas mexicanos por su supuesta contribuciÃ³n a la migraciÃ³n ilegal

Migrantes cruzan y brincan la malla de alambre de pÃºas en la puerta 36 de la frontera entre MÃ©xico y los Estados Unidos . Foto: CUARTOSCURO

MADRID (EUROPA PRESS) - El Departamento de Estado de Estados Unidos informÃ³ de la revocaciÃ³n de los visados a ejecutivos y altos cargos de una empresa de transporte mexicana por su presunta contribuciÃ³n a la migraciÃ³n ilegal hacia el territorio estadunidense, por lo que no podrÃ¡n viajar al paÃ­s.

"Estas acciones se aplican a trabajadores de una compaÃ±Ã­a de transporte con sede en MÃ©xico que estaba ofreciendo servicios de viaje diseÃ±ados, principalmente, para extranjeros con la idea de desplazarse de forma ilegal hasta Estados Unidos", indicÃ³ el Departamento de Estado en un comunicado en el que no ha identificado la empresa.

AsÃ­, explicÃ³ que las medidas se han adoptado en el marco de la Ley de InmigraciÃ³n estadounidense, que "prohÃ­be la entrada o las actividades" de aquellos cuyos actos "puedan tener consecuencias adversas para la polÃ­tica exterior estadounidense".

"Las investigaciones indican que los individuos han estado organizando el traslado de extranjeros, incluidos menores, desde el Caribe y otras regiones a puntos de trÃ¡nsito en CentroamÃ©rica, desde donde muchos de ellos intentaban despuÃ©s entrar en Estados Unidos", recoge el texto.

"No toleraremos ningÃºn intento de socavar la seguridad nacional o las leyes migratorias estadounidenses y garantizaremos que aquellos que se lucran con estas acciones hagan frente a las consecuencias", advirtiÃ³.