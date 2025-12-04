EU revoca visa al alcalde de San Felipe, Baja California

ENSENADA, Baja California (apro).- El alcalde del municipio de San Felipe, Baja California, José Luis Dagnino López, anunció este miércoles 3 de diciembre que el gobierno de los Estados Unidos le revocó la visa de turista y que desconoce la causa o motivo.

Lo confirmó mediante un comunicado en redes sociales luego de trascender que al parecer lo había retenido el CBP.

De esta manera, Dagnino López se vuelve el primer alcalde de la entidad en admitir públicamente que le retiraron el documento.

En su mensaje, citó que el 2 de diciembre, cuando acudió a realizar un trámite, le indicaron la medida.

“El trámite correspondiente para solicitar un permiso de ingreso a los Estados Unidos, fui notificado de la revocación de mi visa de turista. Es importante precisar que, hasta este momento, no he recibido información oficial sobre la causa o el motivo que llevó a las autoridades estadunidenses a tomar esta decisión, similar a lo sucedido con diversos actores públicos en el país y en nuestro estado”, según escribió.

El alcalde de San Felipe reiteró su compromiso “con la legalidad, la transparencia y la responsabilidad pública”.

“Me encuentro realizando las gestiones necesarias para conocer el origen de esta determinación y, en su momento, proceder conforme a lo que establecen las leyes y los procesos diplomáticos”, agregó.

Enfatizó que el hecho no interfiere con sus funciones y responsabilidades locales y que continuará trabajando.

“Agradezco sinceramente la comprensión y el apoyo de la ciudadanía. Estaré informando cualquier avance relevante respecto a esta situación en cuanto exista información oficial”, concluyó.

En Baja California, el aviso público de la cancelación de la visa comenzó el 10 de mayo con las casos de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y su entonces esposo Carlos Torres Torres.

También el esposo de la Presidenta Municipal de Mexicali, Luis Samuel Guerrero Delgado, mientras que Norma Alicia Bustamante, sólo la mantiene porque no se ha atrevido a cruzar, como declaró públicamente.

Y la diputada, así como exalcaldesa de Playas de Rosarito, Araceli Brown Figueredo, también le aplicaron la medida además de ser señalada por presuntos vínculos con el crimen organizado.