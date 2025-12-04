Info CDMX dejará de sesionar el 12 de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El pleno del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (Info CDMX) aprobó por unanimidad suspender plazos y términos en recursos de revisión y denuncias, pues a partir del 12 de diciembre dejará de existir quórum por la salida de los comisionados María del Carmen Nava y Julio César Bonilla.

La decisión ocurre tres días después de que el Congreso local recibiera, el pasado 27 de noviembre, la iniciativa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para extinguir el Info CDMX. Lo hizo de manera silenciosa, aunque la extinción del organismo de transparencia autónomo ya se preveía desde el inicio de su administración como una alineación de la política a nivel federal, pues en 2024 el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la ley para extinguir, en noviembre de dicho año, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), homólogo a nivel nacional de Info CDMX.

Este 3 de diciembre, la presidenta y única comisionada en funciones del Info CDMX, Lizette Enríquez, explicó que la suspensión permitirá concluir los procedimientos en curso antes de que el pleno quede imposibilitado para sesionar y resolver impugnaciones. Señaló que, sin esta medida, existiría el riesgo de dejar expedientes abiertos sin resolución después de la extinción del organismo, que será en 2026.

El acuerdo establece que la interrupción de plazos aplica únicamente para la recepción, trámite, seguimiento y votación de resoluciones en materia de transparencia y protección de datos personales. El Instituto continuará operando en sus demás áreas, incluida la supervisión del cumplimiento de obligaciones de transparencia, actividades de capacitación, asesorías y atención al público.

Enríquez afirmó que la suspensión no afecta el ejercicio del derecho de acceso a la información, pues los sujetos obligados deberán seguir respondiendo solicitudes dentro de los plazos legales.

La comisionada que dejó el cargo, María del Carmen Nava, reforzó que las obligaciones de transparencia permanecen vigentes para todas las instituciones de la capital y recordó que, una vez concluido su encargo y el de Bonilla, la presidenta del Instituto será la única integrante en funciones.

Antes de la suspensión, el pleno de Info CDMX aprobó 117 resoluciones de medios de impugnación: 39 revocaciones, 24 modificaciones, 21 sobreseimientos, 16 confirmaciones, 16 desechamientos y una denuncia parcialmente fundada pero inoperante.

Mientras el Instituto se prepara para operar sin quórum, el Congreso local deberá analizar la propuesta enviada por Brugada, que establece la creación de un organismo descentralizado a cargo de la Contraloría de la CDMX, encabezada por Nashieli Hernández, el cual, de acuerdo con reportes periodísticos, se llamará “Transparencia para el Pueblo de la Ciudad de México”.

Con 19 años de existencia, el Info CDMX es el organismo encargado de garantizar en la capital el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Entre sus atribuciones están procesar solicitudes de información, supervisar que las dependencias cumplan con las obligaciones de transparencia, regular el tratamiento de datos personales, ofrecer capacitación a servidores públicos y ciudadanía, administrar los expedientes que integran los sistemas de transparencia y resolver recursos de revisión cuando una persona no recibe respuesta adecuada o considera que sus datos no fueron protegidos conforme a la ley.