La dupla Sheinbaum-Godoy: del control en la CDMX al Poder Judicial nacional

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- “La mejor fiscal del país”. Así coronó varias veces la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México y hoy presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, a Ernestina Godoy Ramos, mientras estuvo al frente de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX); aunque la oposición capitalina siempre la acusó de ser “la fiscal carnal”.

Con ese antecedente en su historial político y el palomeo de la jefa del Ejecutivo, el miércoles 3 la abogada y una de las fundadoras del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue ratificada por el Senado de la República para dirigir la Fiscalía General de la República (FGR). Desde ese cargo, lejos de hacer honor a la autonomía mandatada por ley, se podría repetir la “dupla Sheinbaum-Godoy” que ya se vio en la CDMX, pero ahora en el país entero.

Godoy muestra su nombramiento como fiscal de la República. Foto: @ErnestinaGodoy_

Licenciada en Derecho por la UNAM, su último grado académico, Ernestina Godoy Ramos nació el 17 de enero de 1954. A sus 71 años tiene una trayectoria política que comenzó con la fundación de organizaciones como la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Alianza Cívica y Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia. En 1985 instaló un despacho para la defensa legal de víctimas del sismo del 19 de septiembre.

De 2009 a 2012 fue directora de Desarrollo Delegacional en Iztapalapa, cuando la jefa delegacional era Clara Brugada Molina, hoy jefa de gobierno de la CDMX. También fue coordinadora de Asuntos Jurídicos en la Procuraduría Social del DF y directora General Jurídica y de Estudios Legislativos en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del DF; además fue diputada local y federal, primero por el PRD y luego por Morena.

Cuando Sheinbaum Pardo asumió la jefatura de Gobierno de la CDMX, el 5 de diciembre de 2018, nombró a Ernestina Godoy al frente de la Procuraduría General de Justicia, que aún dependía del gobierno central capitalino. Poco más de un año después y también con la “bendición” de Sheinbaum, el 10 de enero de 2020, el Congreso capitalino, de mayoría morenista, la convirtió en la primera fiscal electa de la CDMX.

Ese cargo la obligaba, por ley, a dirigir la institución con autonomía del gobierno capitalino, pero muy pronto esa línea divisoria se hizo tenue, casi invisible.

La "coordinación"

Durante cinco años, Sheinbaum y Godoy actuaron en coordinada dupla ante casos polémicos de crímenes y tragedias ocurridas en la capital, en los que dejaron a un lado la supuesta autonomía de los poderes Ejecutivo y Judicial, bajo el argumento de que “autonomía no significa que no haya coordinación”. Se trata del mismo discurso que la hoy presidenta Sheinbaum usó durante su primer año de gobierno con el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero.

Entre los casos más recordados de esa dupla está la detención del entonces fiscal de Morelos, Uriel Carmona, en agosto de 2023, por las presuntas irregularidades en la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda López, la joven asesinada a finales de 2022 en un departamento de la CDMX, pero su agresor abandonó su cadáver en una carretera de Morelos.

Uriel Carmona. Pugna contra Godoy. Foto: Margarito Pérez.

Las investigaciones hallaron que Carmona intentó retrasar y obstaculizar la indagatoria para encubrir al feminicida. Godoy y Sheinbaum hicieron presentaciones y declaraciones al “1-2” para hundir al funcionario y, posteriormente, que fuera detenido y encarcelado durante casi tres meses. Poco después fue destituido.

Otro caso sonado de la fiscal Godoy fue la detención del exlíder del PRI local, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, conocido como “El Rey de la Basura”, el 29 de diciembre de 2021, tras reactivar la investigación por la red de trata que éste encabezaba. La hoy presidenta celebró la detención y aseguró que no tenía tintes políticos, sino que era un caso de justicia para las mujeres.

La detención de la Fiscalía que fue más vitoreada por Sheinbaum durante toda su gestión, incluso que sigue recordando ahora como presidenta, fue la del excoordinador de los diputados locales del PAN, Christian Damián “N”, exjefe delegacional en la alcaldía Benito Juárez, por el delito de enriquecimiento ilícito; así como de otros funcionarios de varias administraciones panistas en esa demarcación.

Cuauhtémoc Gutiérrez, Rey de la Basura. Foto: Archivo Proceso.

Dicha aprehensión ocurrió como parte del descubrimiento del llamado “Cártel inmobiliario” generado en la mencionada alcaldía desde tiempos del entonces jefe delegacional Jorge Romero Herrera, hoy presidente nacional del PAN y uno de los líderes de la oposición más críticos del gobierno de la morenista. Los resultados de esa investigación, hecha con una rapidez inusitada en la FGJ, fueron de las principales líneas de ataque de Sheinbaum y Brugada contra la oposición durante sus campañas políticas en 2024.

Un caso más fue el hallazgo de los restos de dos niños de origen mazahua en calles del Centro Histórico el 1 de noviembre de 2020. La policía y la Fiscalía detuvieron a tres personas acusadas del asesinato y ligadas a la Unión Tepito, grupo del crimen organizado que mantiene el dominio de narcomenudeo, extorsión y otros delitos en el Centro de la capital.

Los casos impunes desde el “búnker”

Sin embargo, en la memoria colectiva también quedan vivos los casos en los que la dupla Sheinbaum-Godoy dejó la justicia pendiente e incumplió su promesa de que no habría impunidad.

El más recordado es el colapso de una trabe del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, que provocó la muerte de 26 personas y lesiones a más de 100, el 3 de mayo de 2021. Con la intervención del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el magnate Carlos Slim, dueño de ICA, la constructora del tramo siniestrado, la Fiscalía logró hacer un acuerdo reparatorio con la mayoría de las víctimas y sus familias.

Sin embargo, la FGJ no llamó a comparecer a Florencia Serranía, entonces directora del Metro y amiga de Sheinbaum, para investigar una presunta falta de mantenimiento de la Línea Dorada. Además, aún hay víctimas que mantienen juicios activos contra el gobierno local y la propia Fiscalía en reclamo de justicia.

Desplome de la Línea 12. Juicios activos. Foto: Octavio Gómez.

Pendientes de justicia quedaron también las muertes de Yaretzi Adriana Hernández Fregoso por el choque en la Línea 3 del Metro el 7 de enero del 2023; de las hermanas Sofía y Esmeralda Sánchez Canchola, quienes cayeron en una coladera sin tapa en Iztacalco el 13 de noviembre del 2023.

A la lista de casos impunes de la Fiscalía encabezada por Godoy se suma el feminicidio de Montserrat Juárez, cuyo cuerpo fue hallado el 22 de septiembre de 2023, caso marcado por una investigación plagada de pifias e irregularidades de la FGJ.

En la impunidad también quedaron la denuncia de Mariel Albarrán, exesposa de un magistrado a quien acusó de abusar sexualmente de sus hijas; así como la de Alejandra Cuevas, presa acusada del homicidio del hermano del hoy exfiscal general, Gertz Manero.

Aunque la entonces jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum ofreció una disculpa pública por el caso del Colegio Enrique Rebsamen, que se derrumbó en el sismo del 19 de septiembre de 2017 -cuando ella era jefa delegacional en Tlalpan-, y causó la muerte de 19 niños y siete adultos, aun hay padres de familia que acusan que faltan funcionarios para ser juzgados por la ley.

En noviembre de 2023, cuando Godoy buscaba su ratificación en la FGJ, The New York Times reveló que la institución solicitó información de políticos y funcionarios de oposición, lo que fue calificado como “espionaje”. La fiscal rechazó la investigación y acusó al diario neoyorquino de tener documentos “falsos” y “apócrifos”. Sheinbaum, quien para entonces ya hacía precampaña hacia la Presidencia, reiteró su apoyo a Godoy.

Ya como consejera Jurídica de la Presidencia, investigaciones periodísticas revelaron que al menos seis familiares de Godoy Ramos tienen cargos en la administración pública.

La no ratificación y el acomodo de piezas

El 8 de enero de 2024, en una ríspida sesión del Congreso de la CDMX, la llamada 4T se quedó a tres votos de lograr la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la FGJCDMX hasta 2028. Insuficientes resultaron los apoyos del mismo López Obrador desde la mañanera —quien la calificó de “incorruptible”— el de Sheinbaum en plena campaña y su sustituto Martí Batres, así como de las presidencias local y nacional de Morena.

La oposición, que siempre la calificó como “la fiscal carnal”, no la dejó pasar. Ella acusó que fue una “venganza política” por la investigación del “Cártel inmobiliario”.

El 9 de enero, en su último día al frente de la Fiscalía local, Godoy Ramos hizo cambios estratégicos en su estructura para dejar a un incondicional en su lugar: ascendió a Ulises Lara López de vocero a coordinador general de Investigación Territorial. Así, cubrió el requisito de la Ley Orgánica de la Fiscalía y lo dejó como encargado de despacho en lo que se realizaba un nuevo proceso para elegir al siguiente fiscal, que resultó ser Bertha Alcalde. Ulises Lara es ahora fiscal de Morelos.

El 12 de enero de 2024, la dupla Sheinbaum-Godoy reapareció en un acto proselitista de la primera en el Parque Bicentenario en la CDMX. La candidata presidencial mandó un mensaje a los diputados de oposición que no ratificaron a la fiscal: “Nos hicieron un favor porque ahora Ernestina va a recorrer toda la ciudad y, si se puede, todo el país”. La describió como “una mujer honesta, valiente, con principios extraordinarios” y quien hizo “la mejor fiscalía sobre atención a feminicidios, no solamente en nuestro país, sino ¡en cualquier lugar del mundo!”.

Colegio Rebsamen. Construcción irregular. Foto: Octavio Gómez.

Sheinbaum Pardo se aventuró a decir que el esquema de investigación impulsado por Godoy “logró cero impunidad en feminicidios en la ciudad, por eso disminuimos los feminicidios en más del 30% en la Ciudad de México”.

Luego anunció que Godoy iría en la fórmula de la 4T para competir en las elecciones del 2 de junio por dos escaños en el Senado por la capital. Su compañero sería el exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien, por paridad de género, no fue seleccionado como candidato a la jefatura de Gobierno.

La fórmula ganó, tras una campaña en la que Godoy llegó hasta a presentarse en un programa de farándula donde la pusieron a bailar y la imagen se convirtió en un meme. Sin embargo, ninguno de los dos incondicionales de Sheinbaum ocuparon su curul en el Senado: la primera fue nombrada consejera Jurídica de la Presidencia de la República y el segundo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Casi dos años después, la estrategia que Godoy y la 4T impusieron para quedarse con la FGJCDMX fue similar a la que ocurrió la semana pasada en la FGR cuando, antes de renunciar, Gertz Manero nombró a Ernestina Godoy como Fiscal Especializada de Control Competencial para cumplir con la ley de la FGR y que ella quedara como encargada de despacho.

Ese hecho le permitió participar en el proceso de selección del nuevo titular de la Fiscalía y que haya sido ungida en el cargo por el Senado de la República para los siguientes nueve años; es decir, hasta 2034.