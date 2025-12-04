Masa de aire polar reforzará al frente frío 18 y cubrirá al país; así lloverá entre viernes y lunes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una nueva masa de aire polar reforzará al frente frío 19 y se extenderá por el país durante el fin de semana, de acuerdo con la previsión del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El pronóstico del organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) del viernes 5 al lunes 8 de diciembre destaca que habrá ambiente de frío a muy frío, así como chubascos y lluvias aisladas y fuertes en diversas entidades del país.

Durante la noche del jueves y madrugada del viernes, el sistema frontal número 18 se extenderá sobre el norte y noreste, y gradualmente el oriente del país, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de México y un río atmosférico, en interacción con un canal de baja presión en el oriente de la República Mexicana, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Sonora, Chihuahua y Coahuila.

Además, chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (regiones Altiplano, Media y Huasteca), Nayarit, Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra Gorda), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla) y Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), y lluvias aisladas en Baja California, Zacatecas, Veracruz (regiones Capital, Sotavento y Las Montañas).

Se pronostica descenso de las temperaturas y la probable caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila.

También se prevén fuertes rachas de viento en las regiones mencionadas, con viento de componente norte de 40 a 50 kilómetros por hora y rachas de 60 a 80 km/h en el litoral de Tamaulipas.

Además, se pronostica oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y costas de Tamaulipas.

Por otro lado, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán chubascos en Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla (regiones Valle Serdán, Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra y Mixteca), Veracruz (región Papaloapan), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Asimismo, se pronostica viento fuerte con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Sinaloa, y con oleaje elevado en Nayarit y Jalisco.

Lluvias fuertes y chubascos el viernes

Para el viernes, el sistema frontal número 18 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste y oriente de la República Mexicana.

El abundante ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico asociado con un río atmosférico y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de México, ocasionarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit y Jalisco; además de probable caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila.

También, se prevén fuertes rachas de viento en dichas regiones, con viento de componente norte de 20 a 30 km/h y rachas de 40 a 60 km/h durante la mañana en el litoral de Tamaulipas, Veracruz (norte y centro) y Oaxaca (istmo de Tehuantepec), disminuyendo en el transcurso de la tarde.

Finalmente, un canal de baja presión en el sureste mexicano y la península de Yucatán, y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, incluyendo el centro y sur del país, además del valle de México.

Valle de México

Durante el día, se pronostica cielo medio nublado a nublado. Ambiente frío a fresco por la mañana en la región, y muy frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de chubascos con descargas eléctricas en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 19 a 21 °C. Viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del sábado 06 al lunes 08 de diciembre)

El sábado, el sistema frontal número 18 se extenderá como estacionario sobre el oriente del país, mientras que la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera continuará sobre el noroeste de la República Mexicana y el río atmosférico persistirá desde el occidente hasta el noreste del territorio nacional, originando ambiente frío a muy frío, chubascos y lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas.

Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste de México y la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del centro, sur y sureste del territorio mexicano.

El domingo, el sistema frontal número 18 será reforzado por una masa de aire polar proveniente del norte de Estados Unidos y se extenderá sobre el oriente de la República Mexicana, interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el sureste del país, generando descenso de temperatura, chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla y Veracruz.

Por la noche, iniciará un evento de “Norte” con rachas de viento de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y el norte de Veracruz, de acuerdo con el organismo de la Conagua.

Por su parte, la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera se debilitará gradualmente en el transcurso del día, dejando de afectar al país.

El lunes, el frente frío número 18 se extenderá sobre el sur del golfo de México, continuará interaccionando con un canal de baja presión extendido sobre el sureste mexicano, originando lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región, además del oriente del país y la península de Yucatán.

La masa de aire polar asociada al frente, mantendrá ambiente frío a muy frío sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro de México; así como evento de “Norte” con rachas de viento de hasta 90 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec, y con rachas de 30 a 50 km/h en Tabasco, Campeche y Yucatán.

Riesgos

Las lluvias fuertes podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el viernes 05 de diciembre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit y Jalisco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (regiones Altiplano y Centro), Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis y Mixteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento y Las Montañas), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: Sierras de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila.

Pronóstico de temperaturas para el viernes 05 de diciembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo) y Campeche.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el viernes 05 de diciembre:

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, durante la mañana: Tamaulipas, Veracruz (norte y centro) y Oaxaca (istmo de Tehuantepec), disminuyendo en el transcurso de la tarde.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Michoacán y Guanajuato; además de costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura, durante la mañana: costas de Tamaulipas y Veracruz (norte y centro), disminuyendo en el transcurso de la tarde.

Sábado 06 de diciembre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero (oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Estado de México, Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco y Campeche.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Coahuila.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo), Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa (sur), Nayarit, Colima, Michoacán, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Domingo 07 de diciembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (regiones Huasteca Baja y Totonaca).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Nautla, Papaloapan y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quitina Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Tlaxcala, Tabasco y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León, Ciudad de México y Morelos.

Evento de “Norte” de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, durante la noche: Tamaulipas y Veracruz (norte).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura, durante la noche: costas de Tamaulipas y Veracruz (norte).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Jalisco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla (suroeste), Morelos y Tabasco.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California y Sonora.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Lunes 08 de diciembre: