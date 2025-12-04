Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, denuncia a Fátima Bosch por difamación

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo en Tailandia, presentó una denuncia penal en dicho país contra la ganadora de Miss Universo 2025, Fátima Bosch, por presunta difamación, tras el conflicto que se suscitó entre ambos durante el certamen.

La reciente victoria de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, el pasado 21 de noviembre, generó una fuerte controversia que desencadenó una cascada de revelaciones, e incluso sacó a la luz una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Raúl Rocha, copropietario mexicano del certamen, acusado de presunto tráfico de armas, huachicol, narcotráfico y delincuencia organizada.

Además, la otra copropietaria del concurso, Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip fue acusada de fraude en 2023, y actualmente enfrenta una nueva orden de aprehensión en Tailandia.

En este contexto, el certamen de belleza atraviesa un momento crítico, con la ganadora del concurso y sus copropietarios envueltos en polémicas que ponen en entredicho su credibilidad.

A estos escándalos se suma la denuncia presentada el pasado 12 de noviembre en Tailandia por Nawat Itsaragrisil contra Bosch. El empresario argumentó que no insultó a la joven de 25 años, y la acusó de aprovecharse de un malentendido para obtener una ganancia personal, de acuerdo con un comunicado de Miss Universo Tailandia, publicado en la página de Facebook de la organización.

"Con respecto al incidente reportado por varios medios de comunicación que involucra la interacción entre el Sr. Nawat Itsaragrisil y la Sra. Fátima Bosch Fernández, el 4 de noviembre de 2025, durante el certamen de Miss Universo: deseamos reafirmar que el Sr. Nawat Itsaragrisil nunca llamó a la Sra. Fátima Bosch ‘dumbhead’ (cabeza hueca)”, y aseveró: “Lo que él dijo fue ‘damage’ (daño), lo cual es claramente audible en las grabaciones de voz que ya han sido ampliamente difundidas en varias plataformas”

El tenso episodio se presentó cuando, durante un evento del concurso, cuando el anfitrión del certamen cuestionó a Bosch por su falta de contenido promocional sobre Tailandia, cuando la mexicana trató de responder, el directivo tailandés la interrumpió en múltiples ocasiones y sugirió que ella era “tonta”.

Tras el tenso intercambio entre Itsaragrisil y la mexicana, éste pidió a seguridad que la sacaran, ella se retiró y varias participantes abandonaron la reunión como muestra de solidaridad.

“Lo que hizo su director no es respetuoso, me llamó tonta porque tiene problemas con la organización y yo creo que eso no es justo, (...) somos mujeres empoderadas y está es una plataforma en la que nadie puede apagar nuestra voz”, declaró la mexicana al salir del evento.

“Cuando la Sra. Fátima Bosch Fernández salió de la sala, inmediatamente hizo una acusación falsa ante los medios al afirmar públicamente lo contrario. Incluso después de que posteriormente tuvo conocimiento de los hechos, no se disculpó con el Sr. Nawat Itsaragrisil”.

Además, el comunicado enfatizó que aún después de aclararse el malentendido, Fátima Bosch "continuó acusándolo falsamente en múltiples entrevistas, aparentemente para beneficio personal y para justificarse a lo largo de la competencia, tras lo cual finalmente fue coronada como Miss Universo, como es de conocimiento público”.

Tras la polémica, Nawat Itsaragrisil se disculpó en dos ocasiones. Primero con un video en redes sociales, y posteriormente con una declaración ante medios de comunicación en la que aseguró estar arrepentido e incluso lloró, aunque no mencionó directamente a Fátima Bosch y dirigió su disculpa a todas las concursantes.