PJCDMX pide más de 17 mmdp de presupuesto para 2026; argumenta necesitar 40 juzgados especializados

Rafael Guerra, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Poder Judicial de la Ciudad de México solicitó un presupuesto de 17 mil 354 millones de pesos para el ejercicio 2026, bajo el argumento de que se requiere la creación de 40 juzgados especializados.

La cifra solicitada por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, es más del doble de los 7 mil 811.9 millones de pesos de asignación modificada que ha recibido el Poder Judicial al cierre del mes de noviembre de este año.

Ayer ante diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la CDMX, el magistrado presidente afirmó que la institución no tiene rezago, sino que aumentó el trabajo para todos los juzgados y la base trabajadora, por lo que requiere incrementar personal y mejorar las condiciones laborales para evitar “desgaste físico y emocional”.

“Para cumplir con todos los objetivos básicos planteados para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la reforma en materia de justicia laboral, la reforma judicial, ofrecer condiciones dignas a una base trabajadora con alta carga de actividad que ha enfrentado los cambios estructurales y ha sacado adelante a la casa de justicia local”, informó el TSJCDMX.

“La carga de trabajo de las personas servidoras públicas se incrementó exponencialmente; tan solo para poder operar de manera óptima las modificaciones en justicia laboral, se requerirían 40 juzgados especializados; no obstante, la Ciudad de México cuenta únicamente con 9 tribunales laborales de asuntos individuales y un tribunal de asuntos colectivos”.

El tribunal señaló que Guerra Álvarez detalló a los diputados que la institución requiere 16 juzgados de tutela de Derechos Humanos, actualmente sólo hay 12, en ocho de ellos los juzgadores atienden además la materia penal.

“Hemos trabajado, hemos cumplido con los presupuestos que nos han asignado, seguiremos trabajando con ello, pero sí solicito a todas y cada una de las diputadas y diputados esta cifra. Traigo este número (17 mil 345 mdp) para que tengan conocimiento de cómo hemos cumplido, en la medida de lo posible hemos sacado adelante la justicia local”, dijo.

Guerra agregó que este año el Poder Judicial local recibió 269 mil 261 expedientes nuevos, atendió 189 mil 658 audiencias, en promedio 886 diarias, y concluyó 112 mil 868 asuntos con un déficit de más de 10 mil 500 millones.

Indicó que para 2026 prevé reestructurar el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, que en julio de este año se unió al paro de trabajadores para exigir insumos y mejoras salariales.

Así como el Centro de Justicia Alternativa; la creación de una Dirección General de Procedimientos Judiciales; el seguimiento a la reforma judicial; continuar con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y la remodelación de las torres gemelas de Niños Héroes 132, accesibilidad para los juzgados ubicados en los Reclusorios Norte, Sur y Oriente.