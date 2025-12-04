Quién es Alex Tonatiuh Márquez y qué se sabe de la cancelación de su visa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El gobierno de Estados Unidos canceló la visa de Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), de acuerdo con información difundida por medios nacionales. La medida se integró a una serie de revisiones migratorias aplicadas por autoridades estadounidenses a funcionarios y actores políticos mexicanos durante 2025.

La cancelación se notificó de manera individual, como ocurre en los procesos administrativos del Departamento de Estado. Las autoridades estadounidenses no publican listas oficiales de personas afectadas ni detallan los criterios aplicados. En este contexto, el caso de Márquez se sumó a otros funcionarios que informaron sobre decisiones similares en los últimos meses.

Quién es Alex Tonatiuh Márquez Hernández y cuál es su función en la ANAM

Márquez ocupa la dirección general de Investigación Aduanera, unidad responsable de indagatorias relacionadas con comercio exterior, identificación de mercancías irregulares, detección de operaciones de contrabando y seguimiento de actividades consideradas riesgosas para la recaudación y el control aduanero. El cargo forma parte de la estructura operativa de la ANAM, organismo federal encargado de administrar las aduanas del país.

Antes de su nombramiento en la ANAM, Márquez participó en áreas vinculadas con fiscalización, análisis de operaciones y revisión de esquemas comerciales. Su función requiere coordinación con agencias nacionales y extranjeras, incluidas autoridades de Estados Unidos dedicadas a seguridad fronteriza y monitoreo de mercancías.

La ANAM, creada para fortalecer la vigilancia aduanera, administra puntos de entrada y salida de mercancías, coordina operaciones con Fuerzas Armadas y autoridades fiscales, y mantiene intercambios de información con contrapartes internacionales. Sus áreas de investigación operan en segmentos considerados estratégicos debido al volumen comercial y a los riesgos asociados con tráfico ilícito.

Qué se ha informado sobre el procedimiento aplicado al funcionario

Información difundida Milenio señaló que fuentes diplomáticas estadounidenses confirmaron la cancelación de la visa de Márquez, aplicada bajo criterios previstos en legislación migratoria de Estados Unidos. La notificación se habría entregado directamente al funcionario sin un proceso público de revisión.

Los reportes indicaron que la decisión formó parte de una verificación más amplia ordenada por la administración de Donald Trump. Este proceso incluyó revisiones a funcionarios vinculados con seguridad, aduanas, política local y áreas de gestión administrativa. Hasta ahora, la ANAM no ha informado si la notificación afecta las actividades internas del organismo ni si el funcionario continúa en su cargo con normalidad.

Contexto de la ola de revocaciones de visas a funcionarios mexicanos

La cancelación de la visa a Márquez ocurrió en un periodo en el que diversos actores públicos en México hicieron públicos casos similares. Aunque no existe un registro oficial, varios funcionarios y políticos confirmaron que recibieron comunicaciones de autoridades estadounidenses:

Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California

Carlos Torres, esposo de la gobernadora de Baja California

Héctor Astudillo Flores, exgobernador de Guerrero

Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales, Sonora

Sonia Villarreal Pérez, funcionaria en Coahuila

Mario López Hernández, diputado federal

Cooperación aduanera y relación institucional

Las funciones de la ANAM incluyen intercambio de datos sobre movimientos de mercancías, análisis de riesgos y coordinación con agencias estadounidenses. Las unidades de investigación aduanera mantienen comunicación constante con autoridades extranjeras en temas operativos. Por ello, la cancelación de la visa de uno de sus directivos generó atención, aunque no se han difundido detalles sobre efectos administrativos o si existe alguna solicitud formal de aclaración del gobierno mexicano.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha informado si se realizarán procedimientos internos adicionales o si la decisión tiene implicaciones en la cooperación bilateral. Las autoridades estadounidenses reiteraron en comunicados previos que las cancelaciones de visa forman parte de facultades administrativas y no constituyen acusaciones penales.