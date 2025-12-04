Renuncia Mario Ariel JuÃ¡rez, director de la Junta de Caminos del Edomex, tras escÃ¡ndalo en Metepec

La salida de Mario Ariel JuÃ¡rez marca un nuevo capÃ­tulo en la revisiÃ³n de procedimientos de obra pÃºblica en el Edomex.. Foto: SIL/ Caaptura de pantalla

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” Mario Ariel JuÃ¡rez RodrÃ­guez presentÃ³ su renuncia como director general de la Junta de Caminos del Estado de MÃ©xico el 4 de diciembre de 2025. La decisiÃ³n ocurriÃ³ dÃ­as despuÃ©s de la difusiÃ³n de un video en el que aparece junto con el diputado federal Wblester Santiago Pineda en un altercado con personal de seguridad de una plaza comercial en Metepec.

En el material audiovisual se observa a JuÃ¡rez RodrÃ­guez y al legislador en una discusiÃ³n con guardias y causando daÃ±os en Ã¡reas del estacionamiento y de uso comÃºn. Versiones locales seÃ±alan que los daÃ±os ascendieron a entre 300 mil y 310 mil pesos. La administraciÃ³n del centro comercial habrÃ­a recibido un pago por los daÃ±os y determinÃ³ no presentar denuncia penal.

UN DIPUTADO del @PTnacionalMX y un FUNCIONARIO del @Edomex, LOS BRIAGOS PREPOTENTES

Wblester Santiago @DiputadosPTmx se emborracho en La 20 y se puso asÃ­ con el Dir de la Junta de Caminos, Ariel JuÃ¡rez.

JuÃ¡rez es el encargado de tapar los baches en las tierras de @delfinagomeza pic.twitter.com/Jevnde358Z — Carlos JimÃ©nez (@c4jimenez) December 3, 2025

Fuentes estatales informaron que la renuncia fue voluntaria y que JuÃ¡rez la entregÃ³ en una reuniÃ³n con autoridades en Palacio de Gobierno. De acuerdo con versiones oficiales, la salida del funcionario se formalizÃ³ horas despuÃ©s de las primeras confirmaciones internas.

Acusaciones previas contra Mario Ariel JuÃ¡rez RodrÃ­guez

La gestiÃ³n de JuÃ¡rez RodrÃ­guez en la Junta de Caminos ya enfrentaba seÃ±alamientos previos. En julio de 2025 surgieron acusaciones por presunto nepotismo y posibles irregularidades en adjudicaciones de contratos de obra pÃºblica. TambiÃ©n se reportaron cuestionamientos sobre la participaciÃ³n de personas cercanas al funcionario en puestos de responsabilidad dentro del organismo estatal.

Las acusaciones tambiÃ©n incluyeron discrepancias en declaraciones patrimoniales y seÃ±alamientos sobre el uso de recursos no acordes con los ingresos reportados. Estos antecedentes ya habÃ­an abierto lÃ­neas de revisiÃ³n interna y solicitudes de informaciÃ³n en dependencias estatales.

Consecuencias inmediatas y procedimientos en curso

Tras la renuncia, la FiscalÃ­a General de Justicia del Estado de MÃ©xico citÃ³ a JuÃ¡rez RodrÃ­guez para declarar sobre su participaciÃ³n en los hechos ocurridos en Metepec. La comparecencia tendrÃ¡ lugar en instalaciones centrales en Toluca, donde se recabarÃ¡n versiones sobre los daÃ±os y el altercado con personal de seguridad del centro comercial.

El gobierno estatal no ha informado quiÃ©n ocuparÃ¡ el cargo en la Junta de Caminos ni los criterios para seleccionar a la persona que asumirÃ¡ la direcciÃ³n. La salida de JuÃ¡rez RodrÃ­guez deja pendientes en evaluaciÃ³n interna, principalmente en materia de seguimiento a contratos y procedimientos de adjudicaciÃ³n.

En paralelo, el Partido del Trabajo anunciÃ³ que revisarÃ¡ la conducta del diputado Wblester Santiago Pineda, quien aparece en el video junto al funcionario. El partido seÃ±alÃ³ que su participaciÃ³n en el incidente serÃ¡ evaluada en Ã³rganos internos de control polÃ­tico.