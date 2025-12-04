Revocan visa a Tonatiuh Márquez, director de Investigación Aduanera de México

Tonatiuh Márquez, director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El gobierno de Estados Unidos revocó la visa de turista al director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Alex Tonatiuh Márquez Hernández.

Se trata del primer funcionario federal de alto nivel de la administración de Claudia Sheinbaum que pierde este documento bajo la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, norma que se aplica cuando existen “razones fundadas” de participación en corrupción significativa o actividades delictivas transnacionales.

La revocación ocurre en medio de una serie de investigaciones periodísticas y auditorías del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que han documentado presunto enriquecimiento inexplicable y vínculos de Márquez con empresas señaladas por operaciones simuladas y posibles nexos con el crimen organizado, en especial con el huachicol.

Fuentes diplomáticas estadunidenses citadas por el diario Milenio, explicaron que la decisión forma parte de una revisión exhaustiva de visados ordenada por la administración del presidente Donald Trump, enfocada en individuos con "razones fundadas" de involucramiento en actividades delictivas transnacionales, como corrupción significativa o nexos con organizaciones criminales.

Esta es la primera sanción de este tipo contra un directivo de la ANAM desde su creación en 2024, bajo la tutela de Rafael Marín Mollinedo, exjefe de Aduanas y actual titular de la agencia. Márquez asumió el cargo en febrero de 2025, tras roles previos en recaudación aduanera y en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en la Ciudad de México.