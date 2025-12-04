Secretaría de las Mujeres acuerda con Uber donar 18 mil viajes

Citlalli Hernández en la firma del convenio con Uber. Foto: Secretaría de las Mujeres

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de las Mujeres del gobierno federal y la plataforma digital de viajes Uber firmaron un convenio de colaboración para donar 18 mil viajes, equivalentes a 1.9 millones de pesos, a mujeres que se trasladen a los 678 Centros LIBRE y otros espacios de atención de la dependencia.

El convenio incluye la difusión de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres en la aplicación digital; así como del servicio de la Línea 079 opción 1 que da orientación y atención de emergencia para mujeres víctimas de violencia de género.

El convenio fue firmado la tarde de este jueves en la sede de la Secretaría, como parte de los 16 días de activismo por el #25N. Los objetivos son la promoción y difusión de los derechos de las mujeres, la igualdad sustantiva, la perspectiva de género, y el combate a la violencia en contextos de movilidad digital.

“Buenas prácticas”

Durante la firma del convenio, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, destacó que éste permitirá abonar “al gran objetivo social” de transformar la vida de las mujeres.

Además, contribuirá a difundir “el llamado que hacemos a toda la sociedad a cambiar conductas que tenemos normalizadas y que quizás no tienen la intención de ofender a una mujer, pero que son conductas que están aprendidas y que se pueden reaprender y que reproducen expresiones machistas o misóginas”.

El vicepresidente y director general para América Latina de Uber, David Miller, destacó que la colaboración con la Secretaría es “un paso histórico y una alianza sin precedentes en México y en el mundo”, que se destaca por “el monto de la inversión y la integralidad de nuestro viaje compartido”.

Agregó que el convenio incluye la promoción de materiales con “buenas prácticas” en materia de género para los socios conductores de la aplicación. Detalló que la donación de 1.9 millones de pesos en viajes dentro de las 70 ciudades de 29 entidades donde tienen operación es parte del “Fondo de impacto global” de la empresa.

Acciones que incomodan

En su presentación, Miller difundió un video animado que muestra acciones en las que incurren algunos conductores de taxis por aplicación que incomodan o podrían ser signos de alarma para las usuarias, entre ellos: hacer comentarios de su aspecto físico, aunque sean amables, hablarles con sus nombres modificados –“Majo” en vez de María José-, así como cambiar de ruta sin previo aviso o consentimiento.

El video es parte de la iniciativa “Luchando por 5 estrellas” de Uber.

Según la coordinadora general de Vinculación y Seguimiento de la dependencia, Viridiana Lorelei Hernández Rivera, el acuerdo con Uber suma en total 20 convenios y alianzas que la Secretaría ha firmado con instituciones públicas y privadas en lo que va del 2025 en favor de los derechos de las mujeres.

El pasado jueves 27, la Secretaría firmó un convenio similar con la plataforma digital DiDi para donar cinco mil traslados a mujeres que acudan a aprovechar los servicios de los Centros LIBRES del país.