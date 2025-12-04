Sheinbaum se reunirá con Trump en su viaje a Washington para el sorteo del Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La presidenta Claudia Sheinbaum emprenderá esta noche un viaje relámpago a Washington D.C. para asistir al sorteo de grupos de la Copa Mundial de Futbol 2026, un evento histórico que reunirá por primera vez a los tres mandatarios de Norteamérica en un escenario deportivo.

El itinerario, notificado formalmente al Senado mexicano por la Secretaría de Gobernación, incluye breves reuniones privadas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en lo que se perfila como un gesto simbólico de unidad regional ante tensiones comerciales y migratorias.

Aunque el foco principal es deportivo, el viaje abre la puerta a los primeros encuentros presenciales de Sheinbaum con Trump desde que éste asumió su segundo mandato en enero de 2025. La reunión con el magnate republicano será "breve y cordial", según la presidenta, y podría tocar temas como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aranceles fronterizos y la organización conjunta del Mundial.

Vamos en la mañana al evento en el Kennedy Center, todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión con el presidente Trump y otra con el primer ministro Carney", declaró la mandataria, quien utilizará un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para el traslado. La salida está programada para esta noche.

El sorteo, organizado por la FIFA en el icónico Kennedy Center for the Performing Arts, definirá los 12 grupos del torneo que por primera vez contará con 48 selecciones y se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá.

Sheinbaum participará en la ceremonia protocolaria extrayendo la "pelotita" que asigna rivales iniciales al Tri. El evento, invitado formalmente por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reunirá no solo a líderes políticos, sino también a figuras del espectáculo y el deporte, proyectando una imagen de cohesión norteamericana.

Este viaje marca la primera salida oficial de Sheinbaum a Estados Unidos desde su investidura en octubre de 2024, en un año marcado por comunicaciones telefónicas con Trump para sortear crisis como la revocación de visados a funcionarios mexicanos y operativos antiinmigrantes en la frontera.

En México, el evento genera entusiasmo nacional, pero también debates sobre seguridad en las sedes, tras cuestionamientos de la FIFA a la violencia en regiones como Michoacán. Sheinbaum, quien descartó asistir al partido inaugural en el Estadio Azteca (rebautizado Banorte), ve en este viaje una plataforma para afirmar soberanía: "No hay reunión de peso, pero sí un mensaje de continuidad", reiteró.