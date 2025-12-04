TEPJF desestima denuncias contra MC por acordeones judiciales en Nuevo León

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En línea con sus sentencias que absolvieron el uso de "acordeones" durante la elección judicial del pasado 1 de junio, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) bateó una nueva serie de denuncias sobre la difusión de estas "guías de votación", incluyendo una que acusaba a Movimiento Ciudadano (MC) de haber elaborado y difundido la propaganda ilegal en el estado de Nuevo León.

Con el único voto en contra del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, los integrantes de la Sala Superior estimaron que no existen pruebas suficientes para afirmar "que la propaganda electoral referida en las denuncias se haya distribuido entre la ciudadanía o que haya sido utilizada, y tampoco hay evidencia de que las partes vinculadas, en su caso, hubieran participado de forma alguna en su elaboración o distribución".

La decisión de los magistrados evitará la apertura de una investigación por parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), para determinar quién elaboró y difundió los acordeones en Nuevo León.

El pasado 19 de noviembre, la misma Sala Superior desechó un intento del INE para que la Dirección General de Partidos Políticos investigue a Morena, el PT y el PVEM para determinar su tuvieron alguna presunta participación en la elaboración de los acordeones que circularon en muchas partes del país, y que coincidieron con los candidatos ganadores de la elección.