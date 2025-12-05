Asesinan a María en Yucatán apenas dos días después del feminicidio de una niña de 12 años

TELCHAC, Yuc. (apro).- María fue víctima de feminicidio en el municipio costero de Telchac Puerto este jueves por la noche. Una versión preliminar señala que su pareja sentimental, "El Beliceño”, la asesinó con un arma blanca y se dio a la fuga. El crimen de género ocurrió a dos días del feminicidio de una niña de 12 años en Izamal.

“El Beliceño” atacó con un arma blanca a María hasta asesinarla y huyó del lugar para intentar escapar de la justicia. Al lugar acudieron los servicios de emergencia y se desplegó un operativo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la policía municipal.

Noticias Relacionadas Sujeto huye tras asesinar a niña de 12 años en Izamal, Yucatán

Los habitantes del municipio costero colaboran en la búsqueda del presunto feminicida. Compartieron en redes sociales videos de vigilancia y fotografías en los que se observaba parcialmente su ruta.

En redes sociales, conocidos de María aseguraron que fue el segundo ataque de “El Beliceño” contra ella con arma blanca, pero en esta ocasión la asesinó.

El feminicidio de María pasó a tan solo dos días del de una niña de 12 años, cuyo padrastro la asesinó después de abusar sexualmente de ella en el municipio de Izamal.

Del caso de la menor víctima de feminicidio, el presunto responsable, apodado “El Flaco”, continúa prófugo. En el municipio de Izamal hay un operativo de vigilancia de elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) y retenes en los accesos, aun así, el autor del crimen no ha sido capturado.

Del tema, el gobierno de Yucatán informó a través de un boletín de prensa que no pueden revelar más detalles de ambos feminicidios.

“El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), informa que, en coordinación con las autoridades competentes en materia de investigación, las indagatorias relacionadas con los hechos ocurridos el 3 de diciembre en Izamal, donde falleció una menor de edad, y el hecho registrado anoche en Telchac Puerto, en el que perdió la vida una mujer, se encuentran en una etapa muy avanzada”, expusieron.

Según datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el feminicidio de la niña de 12 años y el de María serían el séptimo y el octavo del año en Yucatán.