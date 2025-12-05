Citlalli Hernández propondrá a Godoy atraer casos de feminicidios y violencia vicaria no resueltos

Citlalli Hernández y Ernestina Godoy, en imagen de septiembre de 2024 en el Senado de la República. Foto: Cuartoscuro / Graciela López Herrera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de las Mujeres del gobierno federal prepara una lista de “cientos” de casos del fuero común, en particular de feminicidios y violencia vicaria, que las fiscalías estatales no han resuelto de manera oportuna, para pedirle a la nueva titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, que los atraiga y los atienda.

Así lo adelantó la secretaria Citlalli Hernández Mora, en entrevista con Proceso:

“A raíz de las reformas que planteó la presidenta Claudia Sheinbaum, se permite a la Fiscalía General de la República atraer casos que son del fuero común, si es que las fiscalías estatales no están, digamos, resolviendo de manera oportuna u óptima”.

Agregó que en la secretaría que encabeza “estamos haciendo un corte de todos los casos que nos han llegado, de ver cuáles van lentos, para hacerle una solicitud, en su momento, a Ernestina de que la Fiscalía General pueda atraerlos; sobre todo casos de feminicidios o de violencia”.

Hernández Mora anunció que este viernes 5 acudirá a la reunión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, misma que será encabezada por la fiscal Godoy Ramos. Será la primera reunión con fiscales de todo el país de la nueva titular de la FGR.

“Llévábamos rato buscando esta colaboración muy similar a algo que hicimos, si no me equivoco, en marzo con la Conferencia Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib) para firmar un convenio, para plantearles algunas colaboraciones. Sabíamos que mañana era la sesión, habíamos solicitado estar para hacerles planteamientos y, a raíz del nombramiento de Ernestina, se aceleró la confirmación”, explicó.

Ernestina Godoy y Citlalli Hernández (centro), durante una conferencia mañanera en abril de 2025. Foto: Miguel Dimayuga

La exsecretaria general de Morena adelantó que planteará a los fiscales estatales “la firma de un convenio, la construcción de protocolos y una colaboración mucho más amplia” para atender los casos de mujeres víctimas de violencia pendientes y los que se puedan presentar.

Luego, reconoció: “sí, tenemos diálogo con las fiscalías porque todos los casos que nos llegan de violencia, cuando ubicamos una falta de perspectiva de género o una actuación incorrecta que favorece al violentador, nos comunicamos con los fiscales o las fiscales y, en la mayoría de los casos, siempre hay atención a los temas”.

Sin embargo, consideró importante que la Secretaría firme un convenio de colaboración “en el gran espacio de coordinación entre fiscales para que asuman los compromisos de manera global, es decir, la implementación de algunos protocolos”.

Incluso, adelantó su intención de plantearles la apertura de una mesa de trabajo con cada fiscalía “para hablar de los casos que tenemos de violencia vicaria, que no están siendo atendidos de manera más oportuna”.

Será, dijo, el inicio de una colaboración formal entre la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Secretaría de las Mujeres.

“Poca sinergia” con fiscalía anterior

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández destacó que el “gran reto” al que se han enfrentado en la dependencia desde su creación, al inicio de la administración de Sheinbaum Pardo, es la procuración de justicia.

“Sí tiene que haber mejor atención a las mujeres en los ministerios públicos, en la actuación de las fiscalías, con los tribunales”.

Y aunque no mencionó al exfiscal Alejandro Gertz Manero, añadió: “no habíamos logrado la mayor sinergia con la Fiscalía General. Estábamos siempre en un diálogo permanente, por supuesto, pero ahora creo que será mucho más fácil transitar en una colaboración entre la Secretaría de las Mujeres y la Fiscalía”.

Por eso, dijo, “la verdad es que para nosotras es una gran noticia que Ernestina sea la nueva fiscal”.