Donald Trump revive la instrumentación de la "Doctrina Monroe"

WASHINGTON (apro).-A minutos de reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, anunció que su gobierno revive y reinstaurará en el Hemisferio Occidental la “Doctrina Monroe”: América para los americanos.

“Después de años de abandono, Estados Unidos reafirma e instrumenta la Doctrina Monroe para restaurar la preminencia en el Hemisferio Occidental y para proteger la seguridad nacional y tener acceso a puntos geográficos clave en la región”, subraya Trump en el Estrategia Nacional de Seguridad que dio a conocer la Casa Blanca.

El informe con el que Trump notifica al Congreso federal sobre los objetivos del Poder Ejecutivo en materia de seguridad en todo el mundo revive lo que por décadas se conoció como el imperialismo yanqui.

