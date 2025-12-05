La SSC formaliza implementación de protocolo para prevención y atención del hostigamiento sexual. Foto: X: @ClaraBrugadaM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) formalizó la implementación de su Protocolo para la prevención y atención del hostigamiento sexual, acoso sexual y otras violencias sexuales, tras la publicación del acuerdo 36/2025 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

De acuerdo con el documento, la emisión del Protocolo responde a la instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, del pasado 25 de noviembre de 2024, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha en la que se expidieron lineamientos obligatorios para que todas las dependencias de la Administración Pública local generen instrumentos en esta materia.

La SSC difundió oficialmente su Protocolo el 2 de diciembre mediante su publicación en la Gaceta.

El texto señala que el objetivo del instrumento es establecer consideraciones mínimas para implementar acciones de prevención y atención del hostigamiento sexual, acoso sexual y otras violencias sexuales dentro de la corporación, así como definir un proceso de actuación que permita atender de manera integral las denuncias por estas conductas.

El Protocolo también plantea promover una cultura institucional de “cero tolerancia” a la violencia en razón de género; difundir las vías internas de denuncia; desarrollar programas de capacitación orientados a la igualdad sustantiva y a la no violencia contra las mujeres; y garantizar los derechos de las personas servidoras públicas que enfrenten situaciones de violencia sexual. Todo ello bajo principios como respeto a la dignidad humana, no discriminación, equidad de género, seguridad jurídica, protección y apoyo integral a las víctimas.

Como parte de las acciones previstas para la erradicación de estas conductas, la SSC realizará:

Procesos de capacitación y formación continuos y progresivos, incluyendo contenidos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y las obligaciones de la Administración Pública en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Documentos de divulgación sobre la existencia del Protocolo, sus características y el portal institucional donde podrá consultarse.

Campañas informativas que expliquen el contenido del instrumento, los derechos y obligaciones del personal, y las sanciones establecidas en la legislación aplicable.

Capacitación general y continua para todas las personas servidoras públicas adscritas a la dependencia.

El comunicado añade que la Dirección Ejecutiva de la Unidad Especializada de Género brindará atención integral y especializada a mujeres —policías o ciudadanas— que sean víctimas de violencia de género ejercida por personal policial.

La SSC afirmó que aplicará de manera rigurosa las acciones previstas para la prevención y atención de estos tipos de violencia, conforme a los principios, reglamentos y leyes internas.