México y EU negocian otra posible entrega de narcotraficantes: The Wall Street Journal

Relación México-EU
México y EU negocian otra posible entrega de narcotraficantes: The Wall Street JournalTan solo en lo que va del año, México ha enviado un total de 55 narcotraficantes de alto perfil a Estados Unidos, entre ellos Rafael Caro Quintero, exlíderes de Los Zetas, así como de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Los gobiernos de México y Estados Unidos estarían negociando la tercera entrega de capos de la droga para ser trasladados a territorio estadunidense.
Esta información fue dada a conocer en “The Wall Street Journal”, un día antes del esperado encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario Donald Trump, con motivo del sorteo del Mundial de Futbol de 2026
“Se está discutiendo un tercer traslado de jefes de la droga mexicanos a Estados Unidos, dijeron personas familiarizadas con los planes”, reveló el diario estadunidense.
Tan solo en lo que va del año, México ha enviado un total de 55 narcotraficantes de alto perfil a Estados Unidos, entre ellos Rafael Caro Quintero, exlíderes de Los Zetas, así como de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.
Estas entregas se llevaron a cabo en dos operativos diferentes: el primero en febrero, donde se entregaron 29 capos, y el segundo en agosto, con 26 más.
Presuntamente, esta acción tomada por el gobierno mexicano habría evitado una intervención por parte de Donald Trump, quien pretendía desplegar ataques con drones hacia laboratorios de fentanilo para combatir el narcotráfico que azota a ambas naciones.
Dichos operativos han sido realizados en altas condiciones de seguridad: desde una fuerte logística militar en la que supervisaron varios penales, protocolos médicos como la modificación de empresas de alimentos para evitar muertes por envenenamiento, e incluso la coordinación con inteligencia financiera para poder trasladar a los reos al Altiplano sin que otros integrantes de los grupos criminales tuvieran conocimiento.
¿Quiénes son los 55 narcotraficantes que han sido enviados a Estados Unidos?
En la primera entrega, el 27 de febrero de este año, fueron enviados a territorio 29 narcotraficantes de alto perfil:
- Rafael Caro Quintero, “El narco de narcos”
- Antonio Oseguera Cervantes, “Tony Montana"
- Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”
- Omar Treviño Morales, “El Z-42"
- José Ángel Canobbio Inzunza, “El Güerito”
- Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”
- José Alberto García Vilano, “La Kena”
- Erick Valencia Salazar, “El 85”
- Itiel Palacios García, “El Compa Playa”
- Norberto Valencia González, “El Socialitos”
- Evaristo Cruz Sánchez, “El Vaquero”
- Alder Alfonso Marín Sotelo
- Lucio Hernández Lechuga, “El Z-100" o “El Lucky”
- Ramiro Pérez Moreno, “El Rama”
- José Rodolfo Villarreal Hernández, “El gato”
- Miguel Ángel Rodríguez Díaz, “El Alfa Metro”
- José Bibiano Cabrera Cabrera, “El Durango”
- Andrew Clarck, “El Dictador”
- Héctor Eduardo Infante
- Inés Enrique Torres Acosta, “El Kiki Torres”
- José Guadalupe Tapia Quintero, “Lupe Tapia”
- Jesús Humberto Limón López, “El Chubeto”
- Jesús Alberto Galaviz Vega, “El Z-13"
- Luis Gerardo Méndez Estevane, “El Tío”
- Carlos Alberto Monsiváis Treviño, “La Bola”
- Carlos Algredo Vázquez
- Rodolfo López Ibarra, “El Nito”
- Alfredo Rangel Buendía, “El Chicles”
- José Jesús Méndez Vargas, “El Chango”
Mientras que, en la segunda entrega del 12 de agosto fueron los 26 siguientes fueron:
- Servando Gómez Martínez, “La Tuta”
- Abigael González Valencia, “El Cuini”
- Juan Carlos Félix Gastelum, “El Chavo Félix”
- Mauro Alberto Núñez Ojeda, “El Jando”
- Martín Zazueta Pérez, “El Piyi”
- Enrique Arballo Talamantes
- Benito Barrios Maldonado, “El Comandante”
- Luis Raúl Castro Valenzuela, “El Chacho”
- Francisco Conde Chávez
- Abdul Karim Conteh
- Baldomero Fernández Beltrán, “El Mero”
- Ismael Enrique Fernández Vázquez
- Leobardo García Corrales, “El Leo”
- José Carlos Guzmán Bernal
- Antón Petrov Kulkin
- Roberto Omar López, “El Shrek”
- José Francisco Mendoza Gómez
- Hernán Domingo Ojeda López, “El Mero Mero”
- Daniel Pérez Rojas, “El Cachetes”
- Juan Carlos Sánchez Gaytán, “El Monstruo”
- David Fernando Vásquez Bejarano, “El Acelerado”
- José Antonio Vivanco Hernández
- Jesús Guzmán Castro, “El Chuy” o “El Narizón”
- Pablo Edwin Huerta Nuno, “El Flaquito”
- Kevin Gil Acosta, “El 200”
- Roberto Salazar