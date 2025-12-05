México trabaja en iniciativas que impulsan la transformación de la salud pública: Kershenobich

Para que la ciencia sea importante, tiene que impactar a la población general: Kershenobich. Foto: X: @SSalud_mx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La velocidad con la que avanza la ciencia, en particular en la medicina, solo será útil si logra transformar la vida de toda la población, advirtió el secretario de Salud federal (SSA), David Kershenobich.

Al participar en el Innova Fest Latam 2025, como parte del Foro de Ciencia y Tecnología en la Sociedad (STS Forum), que comenzó este jueves 4 de diciembre en Xochitepec, Morelos, agregó que en México se trabaja en iniciativas que impulsan el desarrollo de terapias genéticas, medicina de precisión y biotecnología para llevar la innovación científica a cada rincón del país y transformar de fondo la salud pública.

“Para que la ciencia tenga realmente su importancia, tiene que impactar a la población general”, consideró y agregó: "El reto muy importante es cómo hacerlo accesible a toda la población".

Desde el Centro de Convenciones de Morelos, el encargado de la salud pública en el país habló de los cambios que los avances científicos y tecnológicos han traído a la práctica médica: del ultrasonido a la tomografía, de la resonancia magnética a la inteligencia artificial y, recientemente, al desarrollo de vacunas de RNA que emergieron durante la pandemia de Covid-19.

El médico recordó que hace apenas 10 años estas herramientas no estaban al alcance de los estudiantes, mientras que hoy redefinen diagnósticos y tratamientos.

Por ejemplo, mencionó que ahora, en 70 segundos un teléfono celular puesto enfrente de una persona puede medir parámetros clínicos que antes se obtenían después de mucho tiempo para evaluar a un paciente.

Luego, consideró: “Probablemente, dentro de 10 años no estemos haciendo venopunción para obtener análisis de laboratorio, sino nada más con la aplicación del celular se podrán medir ya exámenes de laboratorio. Actualmente se puede medir hemoglobina glicosilada, colesterol, triglicéridos sin necesidad de tener una venopunción”.

Y sentenció: “Un alumno que esté en la Facultad de Medicina y que se gradúe el día de hoy, dentro de 10 años tendrá que haber renovado todo su conocimiento de lo que aprendió en la universidad. Esa es la velocidad con la que ocurren los cambios en la ciencia”.

Innovación en diagnósticos y tratamientos

En una ponencia posterior, el secretario de Salud recordó que México enfrenta desde hace décadas un incremento sostenido en padecimientos como obesidad, diabetes e hipertensión, los principales padecimientos de los mexicanos.

Entonces, explicó que la medicina genómica, junto con tecnologías como los biomarcadores, la proteómica (estudio integral del proteoma o conjunto completo de proteínas que produce un organismo, célula o tejido), la lipidómica (estudio a gran escala de los lípidos o grasas en un sistema biológico, como una célula, tejido u organismo) y la inteligencia artificial, permiten anticipar riesgos antes de que aparezcan las enfermedades.

Eso, dijo, permite anticipar riesgos antes de que aparezcan enfermedades y abre la puerta a terapias personalizadas más eficaces.

Como ejemplo, el secretario de Salud mencionó los tratamientos innovadores que estimulan genéticamente células beta pancreáticas para producir insulina sin necesidad de inyecciones, así como nuevas estrategias para tratar la enfermedad metabólica hepática asociada a la obesidad.

Kershenobich destacó que en México ya existen biobancos en instituciones públicas y académicas con más de 1.8 millones de marcadores genéticos.

Los PRONAM

El titular de la SSA, David Kershenobich, agregó que los avances médicos que antes tomaban décadas ahora ocurren en cuestión de años y la aceleración coincide con una transición epidemiológica que exige responder simultáneamente a enfermedades infecciosas y crónicas.

Detalló que las determinantes sociales deben guiar la adopción tecnológica. Por ello, destacó que México trabaja en los Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM), cuyo objetivo es integrar los avances tecnológicos y aplicarlos en todo el país, sobre todo, en las comunidades más alejadas.

El funcionario añadió que el país trabaja activamente en iniciativas como el Plan México, que impulsa el desarrollo de terapias genéticas, medicina de precisión y biotecnología, con el fin de llevar la innovación científica a cada rincón del país y transformar de fondo la salud pública.

A la inauguración del evento acudieron la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia; los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard; y de Ciencia, Humanidades, Tecnología, e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez; así como el ministro de Economía de Japón, Ryoswi Akasawa, a través de un video mensaje.