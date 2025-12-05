“¡No tienen madre!”: “Alito” Moreno critica Farmacias del Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, afirmó que las ‘Farmacias del Bienestar’ que Morena instaló afuera de centros de salud son una ‘mentada monumental’ y enfatizó que los morenistas ‘no tienen madre’.

En un mensaje en sus redes sociales, el también senador tricolor cuestionó la propuesta y afirmó que eso es una burla criminal del Gobierno morenista, ya que resaltó que mientras la élite se atiende en hospitales privados el pueblo lo mandan a hacer filas por curitas.

“Lo de las Farmacias del Bienestar de los brutos de Morena es una mentada monumental. ¿De verdad creen que unos carritos con gasas, mertiolate y mejoralitos son una solución para millones de mexicanos que necesitan insulina, quimioterapias o medicamentos de verdad?

“¡No tienen madre! Esto no es política de salud, es una burla criminal del gobierno de Morena. Mientras su élite se atiende en hospitales privados de lujo, al pueblo lo mandan a hacer fila por curitas”, compartió.

Alejandro ‘Alito’ Moreno resaltó que así gobierna Morena con ocurrencias, con simulación y con desprecio por la vida de gente, por lo que afirmó que este gobierno necesita carácter y seriedad.