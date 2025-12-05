Ordenan reactivar aplicaciones de apuestas de Salinas Pliego, investigadas por lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Un tribunal federal ordenó reactivar Bet365 y Betano, aplicaciones de apuestas propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, implicadas en la investigación que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en su contra por lavado de dinero.

El Décimo Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito modificó una suspensión provisional que le fue concedida a Ganador Azteca, S. A. de C. V., operadora de las aplicaciones, para evitar que sean desactivadas mientras dura la investigación.

Con la resolución del Colegiado, emitida en el recurso de queja 421/2025 planteado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), las autoridades deben preservar la integridad y titularidad de los dominios Bet365 y Betano a favor de Ganador Azteca, para evitar que sean vendidos, cedidos, transferidos o puestos a disposición de terceros.

En tanto, la operatividad de las aplicaciones continuará para difundir contenido lícito e informativo al público siempre que se trate de actividades diferentes a las relacionadas con juegos y apuestas, es decir, la empresa ya no podrá brindar este servicio de manera provisional ya sea directamente o a través de otros dominios.

Proceso informó el pasado 12 de noviembre que Grupo Salinas confirmó que algunas de las empresas del conglomerado relacionadas con las apuestas y sorteos están siendo investigadas por parte de la UIF y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).

Ello, luego de que la Secretaría de Hacienda indicó que detectó que en al menos ocho estados de la República fueron utilizados 13 casinos para lavar dinero.