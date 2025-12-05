PAN pedirá cuentas a Sheinbaum tras reunión con Donald Trump en Washington

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El diputado del PAN, Daniel Chimal, afirmó que luego de que se prevé una reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente estadunidense Donald Trump, el partido albiazul le pedirá cuentas sobre la charla diplomática.

El diputado panista resaltó que la mandataria tiene que sacarle “mucho jugo” a su encuentro con el presidente Trump, ya que, afirmó, son varios meses de espera para este tipo de oportunidades en donde la seguridad y la economía deben estar en la agenda.

“Vemos con buenos ojos que la presidenta se haya animado a ir a Washington, tenga interés de entrevistarse con Trump y exista un avance principalmente en los temas que nos ocupan.

“Son oportunidades que la presidenta de México no debe desperdiciar, son oportunidades para que México se haga notar y se tenga una gran comunicación en favor del país”, enfatizó.

Chimal García habló de economía, donde las pláticas del T-MEC darán cause en enero y donde también está la crisis de seguridad, en lo que México se ha rezagado.

El tema de la cocaína y el fentanilo, que son asuntos en la mira de Estados Unidos en países como Venezuela y desde luego, México, es algo que el Gobierno debe tener como prioridad en las mesas.