Raúl Rocha Cantú niega nexos con empresa de seguridad vinculada a red de huachicol fiscal

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El empresario Raúl Rocha Cantú negó tener participación en la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA), la empresa de seguridad que formó parte del entramado del huachicol fiscal.

En una breve declaración, la defensa legal del dueño de Miss Universo rechazó también que mantenga relación con Jorge Enrique Alberts Ponce, otro de los implicados por la Fiscalía General de la República (FGR) en el tráfico de combustible, y quien fue apoderado de SEICSA entre 2017 y 2022.

Rocha Cantú “nunca ha sido dueño, accionista, representante legal ni ha tenido vínculo comercial con SEICSA”, señaló la defensa del empresario que se encuentra bajo un criterio de oportunidad de la FGR en materia de delincuencia organizada.

En su edición mensual de junio pasado, Proceso dio a conocer que SEICSA fue contratada por la Marina para dar seguridad en el puerto de Guaymas, uno de los puntos de operación del huachicol fiscal, y que es propiedad de Elías Gerardo Valdés Cabrera, designado cónsul honorario de Nicaragua en México.

A raíz del escándalo, Valdés Cabrera se fugó, por lo que las autoridades mexicanas solicitaron que se emitiera una ficha roja para su detención.

La FGR acusó a 13 personas de delincuencia organizada, narcotráfico, huachicol y tráfico de armas. A Rocha Cantú lo responsabiliza de presuntos vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación y la Unión Tepito.