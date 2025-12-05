Rosa Icela Rodríguez celebra aprobación de la nueva Ley Nacional de Aguas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En la conferencia matutina de este viernes, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien presidió la sesión en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum —ausente por su viaje a Washington D.C. para asistir al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney—, celebró la aprobación de la nueva Ley Nacional de Aguas como un “parteaguas” para poner orden en el manejo hídrico del país.

“Somos un Gobierno que escucha, y de levantar las demandas que son posibles, pero de que hay necesidad de hacer cambios en las leyes para poner orden en todo el manejo hídrico, lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer bien”, declaró Rodríguez ante los medios presentes.

La ley, aprobada el miércoles en la Cámara de Diputados con 340 votos a favor, 131 en contra y 3 abstenciones, y ya turnada al Senado para su discusión inmediata, representa el intento más ambicioso en más de 30 años por reformar el marco legal del agua en México, vigente desde la polémica Ley de Aguas Nacionales de 1992 (gobierno de Carlos Salinas de Gortari) y su reforma de 2004 (gobierno de Vicente Fox).

Apenas horas después de la aprobación en San Lázaro, cientos de agricultores y miembros de la Unión Nacional de Usuarios de Riego se manifestaron afuera del Palacio Legislativo con pancartas que decían “El agua no se privatiza” y “No a la expropiación disfrazada”.

Por su parte, organizaciones como el Poder del Consumidor, Greenpeace México y el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas celebraron la ley como “el fin del acaparamiento histórico” y el primer paso para garantizar el derecho humano al agua reconocido en la Constitución desde 2012.