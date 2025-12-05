Sheinbaum dice que no habló con Trump sobre el futuro del T-MEC (Video)

Claudia Sheinbaum, Donald Trump y MArk Carney se reunieron en el Centro de las Artes Kennedy. Foto: @Claudiashein

WASHINGTON (apro).– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que en su reunión con su homólogo estadunidense, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, no se habló del futuro del T-MEC.

“No hablamos de eso, todavía. Fue una reunión muy positiva y lo importante es que seguimos, vamos a seguir trabajando”, dijo Sheinbaum al ser cuestionada por la prensa sobre si con Trump abordó la viabilidad de revisar o renegociar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La mandataria, que hizo un viaje relámpago a la capital estadunidense para participar y atestiguar en el sorteo de grupos del Mundial de Futbol 2026, simplemente calificó de muy positiva su entrevista con el mandatario estadunidense.

“Bien, muy bien, tuvimos una reunión larga con el primer ministro Carney, el presidente Trump, su servidora. Hablamos de muchos temas y quedamos de seguir trabajando; lo bueno es que fue una reunión muy cordial y me voy muy positiva”, apuntó Sheinbaum.

La sesión con Trump y Carney que Sheinbaum apuntó duró alrededor de una hora, se celebró en el Centro de las Artes Kennedy, inmueble que fue sede del sorteo del Mundial que organiza la FIFA, el cual tuvo de espectacularidad el Premio de la Paz que se inventó la organización deportiva para quedar bien con Trump.

En una breve sesión de preguntas y respuestas al salir del encuentro que sostuvo en el Instituto Cultural Mexicano con organizaciones que representan a los migrantes mexicanos en el área de Washington, Maryland y Virginia, Sheinbaum dio detalles de plática con Trump.

“Duró casi una hora”, destacó la presidenta mexicana, a quien se le cuestionó si invitó a Trump a ir a México; “sí, me invitó también a aquí a que viniera a Estados Unidos nuevamente”, respondió Sheinbaum, agregando que eventualmente acordarán fechas.

Minutos antes del encuentro trilateral en el Centro Kennedy, la Casa Blanca divulgó la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, en la que se destaca lo que se denominó el Corolario de Trump, con el que el mandatario anuncia la reinstauración de los deseos imperiales de su gobierno reviviendo la Doctrina Monroe: América para los americanos.

A la mandataria mexicana se le interrogó sobre lo que Trump le dijo sobre México y ella respondió: “Que somos un país extraordinario y que vamos muy bien”, agregando que en su conversación no hablaron nada en particular y “sencillamente fue una reunión muy positiva”.