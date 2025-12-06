Acarrean a burócratas del Ejecutivo de Morelos y a personas beneficiarias a festejo de la 4T

Comitiva de Morelos en festejo por siete años de la 4T en el Zócalo de la CDMX. Foto: Gobierno del Estado de Morelos

MORELOS (apro) .- Trabajadores del Poder Ejecutivo morelense fueron obligados a sumarse a un contingente que salió de Morelos para acudir al festejo por los primeros siete años del Movimiento de la Cuarta Transformación, encabezado por Claudia Sheinbaum. En el mismo flujo fueron trasladadas personas beneficiarias, invitadas bajo el argumento de “apoyar para que siga el apoyo”, de acuerdo con testimonios recabados.

En tanto, el Gobierno de Morelos difundió el Boletín 04516, en el que informó que tanto la gobernadora Margarita González Saravia como integrantes de su gabinete acudieron al festejo realizado en la Ciudad de México, como muestra de respaldo a la presidenta de la República.

En diversas dependencias, la convocatoria fue planteada como obligatoria; en otros casos se apeló al carácter de “puestos de confianza” para que el personal asistiera sí o sí al mitin en la Ciudad de México. Para el traslado se dispuso de unidades de transporte público —rutas 12, 13 y 1— pertenecientes a concesiones que operan en la zona metropolitana. Además, se utilizaron vehículos de transporte público de las regiones sur y oriente del estado, principalmente para el traslado de personas beneficiarias.

Los puntos de salida se concentraron principalmente en Cuernavaca. El más concurrido fue el del Centro; otros se habilitaron en la colonia Buena Vista y en la glorieta de la Paloma de la Paz. Las unidades llevaban cartulinas que identificaban su procedencia desde Morelos.

La asistencia involucró prácticamente a todas las dependencias. Entre las más visibles figuraron la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Sustentable, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Movilidad y Transporte y la Secretaría de Gobierno. También se sumaron organismos descentralizados.

Parte del personal fue convocado a las 6:00 y 7:00 de la mañana para llegar con suficiente anticipación al Zócalo capitalino.

Durante el traslado les entregaron gorras rojas con la leyenda “Morelos Avanza con la 4T” y posteriormente fueron dirigidos hacia los accesos cercanos al punto del evento masivo.

Varias personas expresaron su inconformidad por el uso de su día de descanso y por los gastos no previstos en alimentos e hidratación.

“A mí lo que me sorprende es que nos obliguen a ir a un mitin que no tiene nada que ver con el trabajo que desempeñamos. Yo he laborado por varios años en distintas instituciones y nunca me habían obligado de manera tan descarada”, señaló una trabajadora, visiblemente molesta, quien solicitó resguardar su identidad para evitar represalias.

Otro empleado narró que tenía contemplado resolver una situación familiar este sábado, pero su superior le advirtió: “Tú sabes si no vas…”, declaración que —por el tono y la mirada, dijo— interpretó como una amenaza directa sobre la continuidad de su empleo.

En el caso de las personas beneficiarias, también fueron trasladadas en rutas, autobuses y vans gestionadas por servidores públicos. De acuerdo con testimonios, la instrucción reiterada fue que “había que apoyar” para conservar los programas, becas, pensiones y apoyos destinados a sectores vulnerables convocados.

A lo largo de la tarde, durante el regreso a Morelos, participantes reportaron retrasos en la salida de varias rutas debido a que algunos choferes se habían ausentado para comer, lo que prolongó los recorridos y generó molestias. Además, asistentes confirmaron que debían comprobar su presencia mediante pase de lista y registro fotográfico, ya fuera al momento de abordar las unidades o durante el acto político en la capital del país.

La movilización concluyó con el regreso escalonado de los contingentes a Morelos durante la tarde del sábado. Participantes consultados coincidieron en que la jornada se desarrolló sin incidentes mayores, aunque expresaron inquietudes sobre el uso de estructuras administrativas y de programas sociales para organizar la asistencia al acto político.

Morelos respalda trabajo de la presidenta

El Gobierno del Estado de Morelos informó, a través del Boletín 04516, que la gobernadora Margarita González Saravia participó en el evento realizado en el Zócalo de la Ciudad de México por el séptimo aniversario del Movimiento de la Cuarta Transformación, convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“La mandataria estatal acudió acompañada por el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Javier García Chávez, e integrantes del gabinete. De acuerdo con la información oficial, la presencia de la comitiva tuvo como propósito fortalecer el trabajo coordinado con la federación para atender las necesidades prioritarias de la población morelense”, se puede leer en la misiva.

El reporte señaló que González Saravia destacó la relevancia del encuentro nacional y afirmó que la transformación “sigue viva en todo el país”. Expuso que Morelos mantiene su compromiso con los principios de justicia social, democracia y bienestar, e indicó que se continuará trabajando para consolidar mejores condiciones en el estado.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: Especial.

Durante su mensaje en la capital del país —según expuso el Boletín 04516—, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un balance general de los avances del proyecto iniciado en 2018. De acuerdo con el documento oficial, se mencionaron acciones en política social, educación, salud, economía, medio ambiente, combate a la corrupción, justicia y programas de apoyo a las mujeres.

El boletín también refirió que Sheinbaum reconoció la aportación histórica de los pueblos originarios y reiteró que México mantiene una postura de independencia y no intervención.

Añadió que la mandataria federal aseguró que su administración seguirá orientada a la construcción de un país “más justo, libre e independiente”.

En este contexto, González Saravia expresó su respaldo a la convocatoria de unidad e indicó que los logros alcanzados y los desafíos pendientes requieren del acompañamiento de los distintos sectores sociales y de la colaboración entre los gobiernos estatales y federal.