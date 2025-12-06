Ante un Zócalo abarrotado, Sheinbaum denuncia campañas sucias nacionales y extranjeras

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que existe campañas de desprestigio contra su gobierno por parte del conservadurismo nacional y extranjero, sin embargo, aseguró que no vencerán al pueblo de México ni a su gobierno.

Durante su discurso en la congregación por los siete años de la llegada al poder del gobierno morenista y ante miles de personas, la presidenta enfatizó que a su administración le corresponde construir el “segundo piso de la transformación de la vida pública”, y resaltó que a un año su gobierno se consolida un gobierno honesto y un proyecto de nación “que nos une y nos representa”.

“En estos días se ha demostrado que, por más campañas sucias que paguen en las redes sociales, por más compra de bots y robots, por más alianzas con grupos de interés en México y en el extranjero, por más consultores de comunicación que contraten para inventar calumnias y mentiras difundidas en algunos medios, por más intentos de hacer creer al mundo que México no es un país libre y democrático, por más comentócratas o supuestos expertos que inventen historias de ficción, por más alianzas que quieran tejer con el conservadurismo nacional y extranjero, por más que hagan todo eso: ¡no vencerán al pueblo de México, ni a su presidenta!”, enfatizó.

Presume aumento de salario mínimo y la recaudación de impuestos

En su discurso ante los miles de simpatizantes, Sheinbaum Pardo retomó el discurso de su antecesor sobre los gobiernos neoliberales y lo comparó con el suyo, enfatizando el alza al salario y los programas sociales que ha implementado.

“En el periodo neoliberal, ese que ocurrió en México de 1983 al 2008, seis sexenios, el salario mínimo se redujo dramáticamente en los primeros años y después no aumentó en términos reales.

“Con la transformación el salario mínimo pasó de 88 pesos diarios en 2018, a 315 pesos a partir del primero de enero de 2026; un incremento de 154 por ciento. Tan solo de 2025 a 2026, el incremento será de 13 por ciento, más de tres veces por encima de la inflación.

“Sin aumentar impuestos, la recaudación aumentó este año en 501 mil millones de pesos, solamente combatiendo la evasión y combatiendo la corrupción. Para que tengan una idea: lo que recaudó México es lo que Argentina está pidiendo este año a los Estados Unidos, incluso más.

“Gracias a esta recaudación hemos incrementado los Programas de Bienestar, que ya son derechos en la Constitución. Este año, 32 de 35 millones de familias reciben un apoyo de manera directa, sin intermediarios, a través del Banco del Bienestar. A nadie se le pide afiliarse a un partido político para recibir un apoyo. Ya no hay compra del voto. La gran mayoría de los Programas son derechos constitucionales”, resaltó.

Se conservará el T-MEC

La presidenta también afirmó que México es un país libre, independiente y soberano, que no es colonia ni protectorado de nadie. Además, afirmó que el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se mantendrá.

La mandataria también se refirió a los migrantes mexicanos radicados en Estados Unidos, a los que calificó como héroes de la Patria y reiteró que siempre los defenderá.

“Por otro lado, en nuestra relación comercial, estoy convencida que se mantendrá. Ambas economías nos necesitamos para poder competir con otras regiones del mundo.

“Y a nuestros hermanos migrantes: les saludamos desde este Zócalo vibrante. Son héroes y heroínas de la patria. Siempre los apoyaremos y defenderemos. No solo ayudan a sus familias, sino que son necesarios para el desarrollo de nuestro vecino país”, dijo.

Adelanta credencialización para el Sistema de Salud Universal

La mandataria federal también adelantó que el próximo año realizarán la credencialización a nivel nacional para que todos los mexicanos puedan acceder a servicios de salud en instituciones públicas.

“El próximo año vamos a iniciar una credencialización de todas y todos los mexicanos al Sistema de Salud Universal. Con ella, cada mexicano y mexicana sabrá a qué centro de salud y hospital le corresponde su atención.

“Y vamos a ir digitalizando todos los procesos para que, en unos dos años, podamos ir al ISSSTE, al Seguro o al IMSS-Bienestar independientemente de nuestra derechohabiencia. Salud universal para todas y todos los mexicanos. Estoy segura que lo vamos a lograr. El acceso a la salud es un derecho del pueblo de México, no un privilegio o una mercancía”, puntualizó.

Presume reformas legislativas

La presidenta también felicitó a los legisladores oficialistas por las reformas aprobadas, entre ellas la Ley de Aguas, que los congresistas sacaron al vapor en menos de dos días dispensando todos los trámites legislativos.

“Es algo trascendente: recupera el agua como recurso natural de la nación, así como el derecho humano al agua, y no permite que prevalezca el acaparamiento para beneficio de unos cuantos en detrimento de la mayoría. Esa fue la reforma a la Ley de Aguas”, detalló.

La mandataria estivo acompañada de gobernadores morenistas, el gabinete presidencial, legisladores oficialistas, entre ellos los presidentes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de ambas cámaras, Adán Augusto López y Ricardo Monreal. También acudió Andrés Manuel López Beltrán hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y miembros de Morena.