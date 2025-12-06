Fiscalías del país y Secretaría de las Mujeres pactan convenio contra violencia de género. Foto: Gobierno de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), presidida este viernes por primera vez por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, recibió y aceptó la propuesta de colaboración presentada por la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, para impulsar cambios en la procuración de justicia con perspectiva de género e interseccionalidad.

Como lo adelantó Proceso la mañana de este viernes 5 de diciembre, la exsecretaria general de Morena acudió a la reunión de la Conferencia, realizada en la zona de Santa Fe, en la CDMX, para presentar una propuesta de colaboración estratégica con los fiscales estatales y la FGR, misma que incluye acciones para asegurar la protección efectiva de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Según un comunicado de la Secretaría de las Mujeres, la propuesta fue recibida “con entusiasmo” por la fiscal Godoy Ramos, “y refrenda el compromiso del gobierno de México con el fortalecimiento de los derechos de las mujeres”.

De acuerdo con el convenio presentado, la Secretaría busca establecer mecanismos conjuntos de trabajo para la capacitación, intercambio de información y desarrollo de protocolos, entre otros.

Una de las razones de esta propuesta, dijo Hernández Mora, es que “hay mujeres que quizás no denuncian o que no acuden a una autoridad de procuración de justicia porque quizás tienen miedo, porque hay desconfianza, por distintas razones”.

Según la Secretaría, la exconsejera Jurídica de la Presidencia de la República recibió “con entusiasmo la propuesta y enfatizó en la necesidad de fortalecer un trabajo coordinado entre la Secretaría de las Mujeres y la CNPJ”.

La propuesta

La propuesta presentada por la titular de la Secretaría de las Mujeres incluye la celebración de convenios específicos de colaboración entre la dependencia y las fiscalías estatales de las 32 entidades.

Ello permitiría la participación de la Red de Abogadas de las Mujeres, dependiente de la Secretaría, en el acompañamiento de las víctimas de delitos de género, además de la colaboración para dar seguimiento a casos de tortura sexual cometida contra mujeres.

Además, se fijarían también las obligaciones para informar y coadyuvar con el Mecanismo de Seguimiento, y se daría continuidad de manera conjunta a las recomendaciones hechas al Estado mexicano por parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

La propuesta adiciona la colaboración entre la Secretaría de las Mujeres y la CNPJ para homologar delitos sobre las distintas violencias hacia las mujeres, como la violencia vicaria; acompañar la elaboración e implementación del Plan Integral contra el Abuso Sexual; así como capacitaciones y talleres dirigidos al personal ministerial para adoptar una mayor perspectiva de género.

También se propuso la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad y la actualización del Modelo de Atención de Centros de Justicia para las Mujeres.

Según Hernández Mora, con esta colaboración, “haciendo lo que nos toca, cada uno y cada una podemos abonar a esta exigencia histórica y a la deuda que se tiene con las mujeres en la procuración de justicia.”