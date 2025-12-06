Militantes de Morena llegan al Zócalo para celebrar siete años de la 4T (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde la mañana de este sábado, cientos de simpatizantes se reunieron en diversos puntos del centro de la capital como el Ángel de la Independencia y la Torre del Caballito para acudir al Zócalo para escuchar el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum en la convocatoria denominada: 7 años de la Transformación.

Desde las 7 de la mañana, decenas de camiones con simpatizantes morenistas se congregaron en la periferia del Zócalo, como la calzada de Tlalpan, el Monumento a la Revolución y Bucareli.

La convocatoria la realizó la presidenta Claudia Sheinbaum después de la mancha de la Generación Z para reafirmar el respaldo de sus simpatizantes, aunque la mandataria afirmó que la congregación es para celebrar los logros que la 4T realizó desde la llegada al gobierno.

Camiones en los que llegaron los simpatizantes de Morena. Foto: Miguel Dimayuga

“Cerramos este 2025 con la celebración histórica de siete años de transformación. Defendamos juntos las conquistas del pueblo", escribió en redes sociales.

Desde las 9:30 de la mañana, cientos de simpatizantes con banderas de la 4T, Morena, así como con la imagen y el nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum, comenzaron a avanzar por Paseo de la Reforma y avenida Juárez hasta el Zócalo en lo que denominaron “La Marcha del Tigre”. Se espera que el discurso de la mandataria comience a las 11 de la mañana.

Se prevé que la presidenta Claudia Sheinbaum presumirá los logros que tuvo el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y además que informe de los logros que ha tenido a un año de llegar al poder, así como los detalles sobre su reunión con el presidente estadunidense, Donald Trump, el día de ayer en Washington, D.C.