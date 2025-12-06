“Rosita”: la artista venezolana acusada por EU y México de estar vinculada con el Tren de Aragua. Foto: Instagram Jimena Araya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El 3 de diciembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra un grupo de personas presuntamente vinculadas con la banda criminal venezolana Tren de Aragua (TdA); entre ellas, se encuentra Jimena Romina Araya Navarro, alias “Rosita”, una reconocida DJ, actriz y modelo.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) castigó a afiliados clave de la “organización terrorista extranjera", destacando que la venezolana Araya Navarro, quien forma parte de una red de cinco personas de la industria del entretenimiento que brindaron apoyo material al TdA.

De acuerdo con las autoridades estadunidenses, en 2012, “Rosita” habría ayudado al jefe de la banda criminal, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", a escapar de la prisión de Tocorón en Venezuela, mientras los otros miembros de esta red han lavado dinero para líderes de la organización.

Ante este panorama, la OFAC bloqueó todos los bienes -que se encuentren en Estados Unidos o en posesión de ciudadanos estadunidenses- de los acusados.

“Bajo la presidencia de Trump, los cárteles terroristas brutales ya no pueden operar con impunidad en nuestras fronteras. Las operaciones de narcotráfico y tráfico de personas de la red Tren de Aragua han representado desde hace tiempo una grave amenaza para nuestra nación”, sentenció Bessent.

“Siguiendo las instrucciones del presidente, seguiremos utilizando todos los recursos posibles para aislar a estos terroristas del sistema financiero estadounidense y mundial, y para mantener a los ciudadanos estadounidenses seguros”, concluyó.

Tras el comunicado del Departamento del Tesoro, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, también emitieron un posicionamiento similar contra Araya Navarro y los otros individuos, así como contra cuatro empresas venezolanas y colombianas.

Las autoridades mexicanas informaron la incorporación de los acusados al Listado de Personas Boqueadas, la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), la emisión de alertas al sistema financiero y el trabajo conjunto con la OFAC para corroborar empresas "fantasma" con actividad en el país.

La Secretaría de Hacienda y el Departamento del Tesoro fortalecen acciones contra la red criminal denominada Tren de Aragua.https://t.co/ck9HfYS0lf#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/jTULsTXLHL — Hacienda (@Hacienda_Mexico) December 3, 2025

"El Tren de Aragua mantiene actividades asociadas al contrabando, tráfico de personas, extorsión y tráfico de drogas. Ha sido utilizado como brazo criminal en esquemas de 'narcoterrorismo' para intimidar y agredir a ciudadanos en Venezuela. Su presencia se ha documentado en países como Perú, México, Ecuador, Chile, Estados Unidos y Colombia, a través de redes delictivas", indicó la SHCP.

Sobre “Rosita”, la influencer venezolana

Araya Navarro nació el 5 de septiembre de 1983 en Maracay, Aragua. Saltó a la fama con su participación en programas televisivos a inicios de los 2000. Actualmente, tiene un hijo, vive en Venezuela y trabaja como DJ profesional, ofreciendo espectáculos musicales.

Hasta hace algunos días, contaba con más de 3.5 millones de seguidores en Instagram, aunque su cuenta fue eliminada tras las acusaciones de Estados Unidos y México.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Rosita se presenta como DJ en varias discotecas de Colombia:

“Una parte de los ingresos generados durante sus presentaciones y eventos se destina a la dirección de TdA. Específicamente, ‘Rosita’ se ha presentado en la discoteca Maiquetía VIP Bar Restaurant de Bogotá, propiedad de su exguardaespaldas y mánager, Eryk Manuel Landaeta Hernández (alias "Eryk"). Además, Rosita es accionista y presidenta de la empresa venezolana Global Import Solutions SA”, se lee en el comunicado.

Antes de que "Eryk” fuera arrestado por las autoridades colombianas en octubre de 2024, era el supuesto jefe financiero y logístico de TdA en Bogotá, y organizaba eventos con artistas y DJ internacionales.

“Estas fiestas se utilizaban para vender narcóticos para TdA; las ganancias de la venta de drogas se blanqueaban posteriormente. Específicamente, se sabe que Eryk blanqueó dinero para ‘Niño Guerrero’”, indicó Bessent.

Las autoridades creen que "Rosita” mantuvo una relación sentimental con “Niño Guerrero”, razón por la que lo ayudó a escapar de prisión.

Guerrero Flores es considerado como el cabecilla del grupo criminal trasnacional venezolano, dedicado a participar en actividades delictivas como el narcotráfico, el tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, explotación sexual de mujeres y niños, lavado de dinero, entre otras.

Hasta el momento se desconoce el paradero de “Niño Guerrero”, quien volvió a escaparse de Tocorón en 2023, aunque en febrero pasado, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo a BBC que se encontraba en Colombia.