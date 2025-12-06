Sheinbaum muestra el músculo morenista en congregación por siete años de la 4T

Miles de personas se reúnen en el Zócalo de la Ciudad de México con motivo de los siete años de gobierno federal morenista. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En la congregación para celebrar siete años de gobiernos morenistas, la presidenta Claudia Sheinbaum mostró musculo en el Zócalo de la capital y reunió a miles personas que acudieron de diversos estados de la Republica.

En la Plaza de la Constitución, propuesta luego de la marcha de la Generación Z y para reivindicar su popularidad, acudieron miles de personas desde la mañana, ya que desde la noche anterior decenas de camiones comenzaron a arribar alrededor del primer cuadro de la capital.

Camiones que transportaron a simpatizantes de la 4T. Foto: Miguel Dimayuga.

Por la mañana, alrededor de las ocho de la mañana, cientos de simpatizantes morenistas, lidereados por legisladores y sindicatos afines al oficialismo, comenzaban a reunirse en el Ángel de la Independencia y la Torre Caballito.

A las nueve de mañana, los contingentes comenzaron la llamada “Marcha del Tigre”, desde Paseo de la Reforma y la Avenida Juárez, con consignas como: “¡Estas sí son marchas, no chingaderas!”, avanzaron hasta el Zócalo capitalino.

Bandera de México con "La Marcha del Tigre". Foto: Eduardo Miranda.

Los contingentes morenistas también iban acompañados de bandas de música y hasta de mariachis que entonaban coros en favor de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Movilizaciones del pueblo

Entre los miles de asistentes se encontraba, José Alejandro Delgado, quien con una playera del expresidente Andrés Manuel López Obrador, una gorra de Morena y una bandera de la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó que esta congregación es una fiesta del pueblo.

Radicado en la capital y acompañado de vecinos, José Alejandro Delgado, cargaba un AMLO de peluche y ondeaba la bandera morenista en la esquina de Eje Central y Madero.

“Bueno, nuestra felicidad empezó hace ocho años, que Andrés Manuel ya andaba duro en las encuestas y todo, y ya sabíamos que iba a ser presidente, y en el 18 que ganó, pues una felicidad tremenda y de ahí acá, logros, logros y logros, gracias a ese gran hombre, ese luchador, que 40 años luchando para el pueblo de México, y para corregir las perversidades que hicieron todos estos rateros del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, todos esos que no quieren al pueblo, están en contra del pueblo y votan en contra del pueblo.

Asistente al Zócalo por movilización de la Cuarta Transformación. Foto: Miguel Dimayuga.

“Claudia apenas tiene un año. Estamos festejando 6 años de Andrés Manuel y un año de Claudia, son 7. Estamos festejando 7 años. Hasta ahorita Claudia se ha rifado como las grandes, ya ha puesto el nombre de México en alto. Ayer mismo, allá en Washington.

“Estos movimientos son de alegría, son pacíficos y son del pueblo. Pueblo, pueblo, pueblo. Así decía Andrés Manuel. Pueblo, pueblo, pueblo”, comentó en entrevista para Proceso.

El discurso

En punto de la 11:15, la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada de todos su gabinete y gobernadores oficialistas, inició su discurso, en el que resaltó —según le informaron— la asistencia de 600 mil personas y los logros de anterior administración y su continuidad con el de ella, también resaltó el alza de salarios y los programas sociales que su gobierno ha brindado.

La presidenta Claudia Sheinbaum acompañada de funcionarios morenistas en el Zócalo capitalino, con motivo de los siete años de la llamada "cuarta transformación". Foto: Eduardo Miranda.

Además, Sheinbaum Pardo afirmó que la soberanía está intacta y que se respetan los derechos nacionales poniendo los principios al frente.

La mandataria federal también habló de las reformas aprobadas en la admiración morenista como la reforma al Poder Judicial, la de soberanía, y la recién aprobada Ley de Aguas en incluso felicitó a los legisladores que estuvieron en primera fila debajo del Templete.

El discurso fue interrumpido en once ocasiones por los asistentes que a gritos lazaban arengas al unísono de: ¡”No estás sola! ¡Presidenta! ¡Es un honor estar con Claudia hoy!”

Antes de que el discurso terminará, algunos simpatizantes comenzaron a retirarse del Zócalo capitalino, los rostros de cansancio y tedio eran visibles, además se acentuaban más bajos los rayos del sol de casi medio día.

Asistentes se comienzan a retirar antes de que termine el discurso de Sheinbaum. Foto: Miguel Dimayuga.

A las 12: 15 horas, afirmado que México es ejemplo ante el mundo y que sigue haciendo historia, la presidenta lanzó dio por terminado su discurso lanzado arengas que fueron secundadas por los simpatizantes morenistas: “¡Viva la Transformación de México! ¡Viva el pueblo de México! ¡Vivan los pueblos originarios! ¡Vivan nuestros hermanos migrantes! ¡Viva México!”