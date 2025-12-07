Caso incendio en Waldo’s: dueños de la tienda siguen sin declarar a un mes de la tragedia

HERMOSILLO, Son. (Proceso).– La Fiscalía General de Justicia de Sonora no ha citado a los socios de conformación de la empresa operadora de la tienda Waldo’s que se incendió y cobró la vida de 24 personas el pasado 1 de noviembre, a causa del estallido de un transformador eléctrico instalado de forma irregular en el interior del establecimiento, en el centro de Hermosillo.

Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal estatal, pronunció un largo mensaje a través de un video 30 días después del siniestro, donde lo más relevante que dijo fue que se detectaron documentación apócrifa, una enumeración redundante de múltiples diligencias y análisis inconclusos.

“Entre los hallazgos más relevantes hasta el momento, es que se ha identificado el uso de documentación apócrifa, así como de un documento en particular que fue utilizado para realizar trámites oficiales y cuyo contenido no coincide con la realidad”, dijo el fiscal.

Rómulo Salas declaró que ya fueron entregados diversos dictámenes periciales sobre la mecánica de los hechos, los cuales supuestamente establecen la causa del fuego que dejó además a 10 personas lesionadas.

Salas Chávez. Análisis inconclusos. Foto: X @tgjesonora.

Entre ellos se incluye un análisis cromatográfico al fluido del transformador, que fue realizado en un laboratorio del Estado de México y se integró al expediente de la investigación, a la cual se ha referido como un asunto de “secrecía”.

A la fecha, la FGJE sólo ha citado a declarar a gerentes, empleados y representantes legales mientras se empieza a acumular la presión social y sigue sin judicializar el caso o vincular a los dueños de Grupo Vizion Lerma, que controla el holding a cargo de Waldo’s Dolar Mart de México.

Su equipo de comunicación tampoco logró confirmar fechas o cargos de las personas que fueron citadas y acudieron a declarar durante las últimas cuatro semanas, a pesar de que la misma autoridad insiste en comunicar que ha tomado declaración a altos ejecutivos de esta empresa.

Proceso logró confirmar, tras analizar más de 100 actas del Registro Publico de Comercio, que la propiedad de la tienda Waldo’s se encuentra tras un extenso paraguas que cubre a empresarios con incidencia en México y Estados Unidos.

Esta empresa está anclada en el Grupo Vizion Lerma., en participación minoritaria con su filial Administradora de Tiendas Vizion.

Ambas forman el holding que controla a Waldo’s Dolar Mart de México, razón social con la cual opera 68 tiendas en Sonora, que a la fecha siguen cerradas, y 940 sucursales en el resto del país.

Grupo Vizion fue creado el 28 de abril de 2011 por Carlos Michan Credi, Zion Memun Danguiri, Flor Cojab Pérez y Teresa Cohen Bissu, como consta en su acta constitutiva consultada a través del sistema de la Secretaría de Economía.

Michan Credi y Memun Danguiri representan también a Operadora de Tiendas Emir, S de RL de CV, para completar una extensa estructura que les permite operar no sólo a las sucursales de Waldo’s, sino también las de Eleczion, Exprezion, Tiendas Neto y Distribuidora Vizio, o Tiendas Vizion Sureste.

Los estados con la mayor concentración de sus tiendas son Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Sonora, Nuevo León, Chihuahua, Monterrey y Veracruz.

En general, los apellidos de los cuatro socios de conformación del grupo están ligados a más de 100 corporaciones comerciales, bienes raíces, textiles, fast fashion y ventas al por menor.

Michan Credi y Memun Danguiri encabezan en México la mayoría de las empresas de este corporativo, que extiende su influencia patrimonial a ciudades estadunidenses como Tucson, San Diego y Miami.

Waldo’s fue fundado por empresarios estadunidenses (Scott Beck y Robert Rowling) a finales de los años 90, pero su expansión inicial en México durante los últimos 15 años ha estado ligada al emprendedor Samuel Micham y a David Memun, el primero cofundador de esta cadena y del grupo, el segundo es un aliado estratégico en ambos lados de la frontera para apuntalar su presencia internacional, como indican documentos públicos y fuentes abiertas consultadas.

Fallas sistemáticas en Protección Civil

Proceso obtuvo vía transparencia por parte del gobierno de Sonora una serie de dictámenes no aprobatorios de Waldo’s ante la Coordinación Estatal de Protección Civil; destaca entre ellos el que está fechado el 31 de marzo de 2022.

En el documento se comprueba que la autoridad no aprobó el plan interno en materia de Protección Civil de la tienda, revisada en noviembre de 2021, debido a que presentó 14 omisiones a la ley.

Entre ellas destaca la nula presencia de un seguro contra terceros vigente, copias de documentos del plan en lugar de los originales, documentos firmados por una persona que trató de hacerse pasar como el representante legal sin tener facultades para ello, la ausencia del análisis de riesgos del inmueble, así como del entorno, e inconsistencias en póliza de sus extintores, entre otros.

El oficio fue firmado por Juan Manuel González Alvarado, hoy representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora, y previamente secretario particular del gobernador.

La Coordinación Estatal de Protección Civil respondió vía transparencia que apenas realizó 23 revisiones a tiendas de esta cadena en Sonora, entre 2019 y 2025, y en 10 de ellas no se aprobó el plan de protección interno.

La tienda siniestrada no volvió a ser revisada desde este dictamen aprobatorio, según consta en la documentación, dejando pasar así casi cuatro años hasta el día del incidente.

Por parte del ayuntamiento de Hermosillo Proceso logró confirmar que esta autoridad declaró como reservada por cinco años la información referente a las licencias de uso de suelo de las tiendas Waldo’s en la capital sonorense, así como la vigencia de sus permisos de extintores contra incendios.

Murieron 24 personas en el incendio. Foto: Arturo Castro / Cuartoscuro

La medida es un contrasentido de las normativas en transparencia federal y local, ya que los hechos donde se ponen en riesgo los derechos humanos, en este caso la vida, no son susceptibles a ser declarados bajo esta figura legal y unilateral de un comité interno de transparencia municipal.

Proceso confirmó también que el Ayuntamiento no había notificado a la FGJE sobre la reserva de expedientes de la cadena y sus tiendas.