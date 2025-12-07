Decomisan 320 kilos de metanfetamina que transportaban dentro de tractocamión en Sinaloa

Decomiso de 320 kg de metanfetamina ocultos en tractocamión Volvo con caja refrigerada . Foto: @OHarfuch

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En Los Mochis, Sinaloa, 320 kilos de metanfetamina fueron asegurados por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes detuvieron a dos personas por delitos contra la salud.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó en X que la droga estaba oculta dentro de un tractocamión Volvo con caja refrigerada que también fue asegurado. El funcionario afirmó que “con esta acción se evita que miles de dosis de droga lleguen a las calles”.

Hasta el momento, no se han dado a conocer datos sobre la identidad de los detenidos ni detalles adicionales de la investigación iniciada.

La información fue acompañada por una imagen difundida por García Harfuch, en la que se observa a tres agentes dentro de la caja refrigerada del tractocamión asegurado, de pie sobre decenas de costales blancos de gran tamaño apilados a lo largo del compartimento, lo que muestra la magnitud del cargamento encontrado durante el operativo.