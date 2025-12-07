Detienen a 12 integrantes del CJNG en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch informó la detención de 12 personas que “dijeron pertenecer al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)” durante un operativo realizado en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en el que participaron corporaciones federales y estatales.

En su cuenta de X, el funcionario compartió que en la intervención participaron la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL; la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE); la Fiscalía General de la República (FGR); la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (Semar).

La Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas informó que fueron detenidos Genaro “N”, Juan Miguel “N”, Sergio “N”, Francisco “N”, José G “N”, José A “N”, Luis “N”, Ángel “N”, Yoselin “N”, Darwin “N”, Emanuel “N” y Diego “N”.

En un comunicado, precisó que se les detuvo por presuntos delitos contra la salud y por presuntas violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Y reportó el aseguramiento de cuatro armas largas tipo AK-47 con cargadores y cartuchos útiles; un arma corta calibre 9 mm con cargador y cartuchos; cuatro chalecos tácticos negros; un vehículo Mazda 3 modelo 2020 sin placas de circulación; 90 bolsitas con marihuana; 60 bolsitas con cristal; una báscula gramera digital y dinero en efectivo.

Tras su detención, los 12 individuos fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, bajo conducción jurídica de la FGR, para determinar su situación legal.