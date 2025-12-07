Farmacias del Bienestar: así podrás surtir tu receta médica y la lista completa de estados en los que operan

Cómo funcionará el surtimiento de recetas en las Farmacias del Bienestar y la lista completa de estados donde ya operan.. Foto: Redes Sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El gobierno federal inició la instalación de las primeras Farmacias del Bienestar como parte del plan nacional de abasto de medicamentos impulsado por la administración de Claudia Sheinbaum. Estas farmacias forman parte del sistema de salud que integra a la Megafarmacia del Bienestar, a los centros de IMSS-Bienestar y a las Tiendas del Bienestar que sustituyen a antiguas sucursales de Diconsa. Según declaraciones oficiales, la apertura inició en 2025 y se realizará de manera progresiva en todo el país, priorizando regiones con alto número de adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Las Farmacias del Bienestar operarán bajo un esquema de surtimiento gratuito para quienes cuenten con recetas emitidas por médicos del IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar. Autoridades federales han señalado que la primera etapa se enfocará en medicamentos para tratamientos crónicos como diabetes, hipertensión y padecimientos frecuentes entre la población que recibe atención primaria en centros de salud comunitarios.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

Requisitos para surtir una receta en las Farmacias del Bienestar

El paciente debe presentar una receta médica vigente emitida por personal de instituciones públicas de salud integradas al programa.

La receta debe contener:

Nombre completo del paciente

Fecha de expedición

Diagnóstico

Tratamiento prescrito

Dosis

Periodo del tratamiento

Datos profesionales del médico que expide la receta

Para medicamentos controlados se aplican los lineamientos establecidos en la legislación nacional.

Si la farmacia de la unidad médica original no cuenta con inventario, el paciente puede:

Acudir a una Farmacia del Bienestar, o

Activar el mecanismo alterno de la Megafarmacia,

El mecanismo alterno se habilita únicamente cuando el personal confirma que la receta no pudo ser surtida en el punto inicial de atención.

Proceso para surtir recetas no entregadas en la unidad médica

Los pacientes que no reciban sus medicamentos en el centro de salud podrán solicitar el surtimiento vía Megafarmacia mediante el número telefónico 079, disponible las 24 horas. El procedimiento requiere proporcionar el folio de la receta, nombre del paciente, CURP y datos de contacto. Si un familiar ayuda con el trámite, deberá registrar sus datos y mantener comunicación con el centro de distribución.

La Megafarmacia valida la información, localiza el medicamento y coordina la entrega. Una vez confirmado el abasto, se notifica al paciente el punto donde podrá recoger los medicamentos. Las autoridades han informado que el tiempo de respuesta estimado es de hasta 48 horas después de la verificación de la receta, aunque puede variar según la distancia y la disponibilidad del transporte logístico.

Cómo se entregan los medicamentos en las Farmacias del Bienestar

Después de procesar la solicitud, los almacenes centrales a cargo de Birmex preparan los paquetes identificados con el nombre del paciente. Cada envío se etiqueta con la receta correspondiente y se clasifica según la sucursal donde será recogido. El sistema de distribución opera mediante rutas regionales que conectan centros de almacenamiento con Farmacias del Bienestar y Tiendas del Bienestar instaladas en las comunidades.

Al llegar el medicamento a la sucursal asignada, el personal ingresa los datos en el sistema, verifica identidad del paciente y entrega el tratamiento sin costo. En caso de que el paciente no pueda acudir, la normatividad permite que un familiar autorizado recoja el paquete si presenta identificación y copia de la receta original.

Disponibilidad de medicamentos en la primera fase

En los primeros meses del programa, las Farmacias del Bienestar priorizarán medicamentos para enfermedades crónicas y tratamientos de alta demanda en adultos mayores. Conforme avance la distribución a nivel nacional, el catálogo se ampliará para cubrir más grupos terapéuticos. Las autoridades han señalado que el objetivo es consolidar un sistema capaz de responder a necesidades de población que actualmente enfrenta limitaciones de abasto en clínicas rurales y zonas de difícil acceso.

Expansión del programa y ubicación de nuevas sucursales

El despliegue continuará en 2025 con aperturas en estados donde ya funciona el programa Salud Casa por Casa. Las primeras farmacias se localizan cerca de centros de salud del IMSS-Bienestar y en comunidades que ya cuentan con Tiendas del Bienestar. La meta es que las nuevas farmacias operen como puntos de surtimiento complementarios del sistema nacional de abasto.

Estados y municipios con Farmacias del Bienestar

Estado de México

Municipios: Naucalpan, Ecatepec, Atlacomulco, Valle de Chalco, Cuautitlán, Toluca, Nezahualcóyotl

Estatus: Operativas en primera fase y expansión en curso

Oaxaca

Municipios: Oaxaca de Juárez, San Juan Bautista Tuxtepec, Juchitán, Huajuapan de León, Miahuatlán

Estatus: Operativas

Chiapas

Municipios: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Comitán

Estatus: Anunciadas / en instalación

Guerrero

Municipios: Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Tlapa

Estatus: Anunciadas / en instalación

Veracruz

Municipios: Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, Minatitlán, Poza Rica

Estatus: Anunciadas

Puebla

Municipios: Puebla capital, Tehuacán, Izúcar de Matamoros, Zacatlán

Estatus: Anunciadas

Michoacán

Municipios: Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas

Estatus: Anunciadas / próximas a abrir

Hidalgo

Municipios: Pachuca, Tula, Huejutla

Estatus: Anunciadas

San Luis Potosí

Municipios: San Luis Potosí capital, Ciudad Valles

Estatus: En instalación

Zacatecas

Municipios: Zacatecas, Fresnillo

Estatus: Anunciadas

Morelos

Municipios: Cuernavaca, Jiutepec

Estatus: Anunciadas

Tabasco

Municipios: Villahermosa, Cárdenas

Estatus: En instalación

Campeche

Municipios: Campeche capital, Ciudad del Carmen

Estatus: Anunciadas

Yucatán

Municipios: Mérida, Valladolid

Estatus: En instalación

Quintana Roo

Municipios: Cancún, Chetumal, Playa del Carmen

Estatus: Anunciadas

Sinaloa

Municipios: Culiacán, Mazatlán, Ahome

Estatus: Anunciadas / próximas a abrir

Sonora

Municipios: Hermosillo, Cajeme

Estatus: En revisión para instalación

Baja California

Municipios: Tijuana, Mexicali, Ensenada

Estatus: Anunciadas

Baja California Sur

Municipios: La Paz, Los Cabos

Estatus: En planeación

Nuevo León

Municipios: Monterrey, Escobedo

Estatus: Anunciadas

Tamaulipas

Municipios: Reynosa, Matamoros, Tampico

Estatus: En instalación

Coahuila

Municipios: Saltillo, Torreón

Estatus: Anunciadas

Chihuahua

Municipios: Chihuahua, Ciudad Juárez

Estatus: En planeación

Durango

Municipios: Durango capital, Gómez Palacio

Estatus: Anunciadas

Aguascalientes

Municipios: Aguascalientes capital

Estatus: En planeación

Querétaro

Municipios: Querétaro capital, San Juan del Río

Estatus: Anunciadas

Guanajuato

Municipios: León, Irapuato, Celaya

Estatus: En planeación

Tlaxcala

Municipios: Tlaxcala capital, Apizaco

Estatus: Anunciadas

Colima

Municipios: Colima capital, Manzanillo

Estatus: En planeación

Nayarit

Municipios: Tepic, Bahía de Banderas

Estatus: Anunciadas

Jalisco

Municipios: Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco

Estatus: Por anunciar ubicación final

Ciudad de México