Farmacias del Bienestar: así podrás surtir tu receta médica y la lista completa de estados en los que operan

Farmacias del Bienestar
Farmacias del Bienestar: así podrás surtir tu receta médica y la lista completa de estados en los que operanEl sistema incluye surtimiento gratuito, verificación de recetas vigentes y distribución coordinada por Birmex para entregar medicamentos en puntos comunitarios.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El gobierno federal inició la instalación de las primeras Farmacias del Bienestar como parte del plan nacional de abasto de medicamentos impulsado por la administración de Claudia Sheinbaum. Estas farmacias forman parte del sistema de salud que integra a la Megafarmacia del Bienestar, a los centros de IMSS-Bienestar y a las Tiendas del Bienestar que sustituyen a antiguas sucursales de Diconsa. Según declaraciones oficiales, la apertura inició en 2025 y se realizará de manera progresiva en todo el país, priorizando regiones con alto número de adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Las Farmacias del Bienestar operarán bajo un esquema de surtimiento gratuito para quienes cuenten con recetas emitidas por médicos del IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar. Autoridades federales han señalado que la primera etapa se enfocará en medicamentos para tratamientos crónicos como diabetes, hipertensión y padecimientos frecuentes entre la población que recibe atención primaria en centros de salud comunitarios.
Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias
Requisitos para surtir una receta en las Farmacias del Bienestar
El paciente debe presentar una receta médica vigente emitida por personal de instituciones públicas de salud integradas al programa.
La receta debe contener:
- Nombre completo del paciente
- Fecha de expedición
- Diagnóstico
- Tratamiento prescrito
- Dosis
- Periodo del tratamiento
- Datos profesionales del médico que expide la receta
Para medicamentos controlados se aplican los lineamientos establecidos en la legislación nacional.
Si la farmacia de la unidad médica original no cuenta con inventario, el paciente puede:
- Acudir a una Farmacia del Bienestar, o
- Activar el mecanismo alterno de la Megafarmacia,
- El mecanismo alterno se habilita únicamente cuando el personal confirma que la receta no pudo ser surtida en el punto inicial de atención.
Proceso para surtir recetas no entregadas en la unidad médica
Los pacientes que no reciban sus medicamentos en el centro de salud podrán solicitar el surtimiento vía Megafarmacia mediante el número telefónico 079, disponible las 24 horas. El procedimiento requiere proporcionar el folio de la receta, nombre del paciente, CURP y datos de contacto. Si un familiar ayuda con el trámite, deberá registrar sus datos y mantener comunicación con el centro de distribución.
La Megafarmacia valida la información, localiza el medicamento y coordina la entrega. Una vez confirmado el abasto, se notifica al paciente el punto donde podrá recoger los medicamentos. Las autoridades han informado que el tiempo de respuesta estimado es de hasta 48 horas después de la verificación de la receta, aunque puede variar según la distancia y la disponibilidad del transporte logístico.
Cómo se entregan los medicamentos en las Farmacias del Bienestar
Después de procesar la solicitud, los almacenes centrales a cargo de Birmex preparan los paquetes identificados con el nombre del paciente. Cada envío se etiqueta con la receta correspondiente y se clasifica según la sucursal donde será recogido. El sistema de distribución opera mediante rutas regionales que conectan centros de almacenamiento con Farmacias del Bienestar y Tiendas del Bienestar instaladas en las comunidades.
Al llegar el medicamento a la sucursal asignada, el personal ingresa los datos en el sistema, verifica identidad del paciente y entrega el tratamiento sin costo. En caso de que el paciente no pueda acudir, la normatividad permite que un familiar autorizado recoja el paquete si presenta identificación y copia de la receta original.
Disponibilidad de medicamentos en la primera fase
En los primeros meses del programa, las Farmacias del Bienestar priorizarán medicamentos para enfermedades crónicas y tratamientos de alta demanda en adultos mayores. Conforme avance la distribución a nivel nacional, el catálogo se ampliará para cubrir más grupos terapéuticos. Las autoridades han señalado que el objetivo es consolidar un sistema capaz de responder a necesidades de población que actualmente enfrenta limitaciones de abasto en clínicas rurales y zonas de difícil acceso.
Expansión del programa y ubicación de nuevas sucursales
El despliegue continuará en 2025 con aperturas en estados donde ya funciona el programa Salud Casa por Casa. Las primeras farmacias se localizan cerca de centros de salud del IMSS-Bienestar y en comunidades que ya cuentan con Tiendas del Bienestar. La meta es que las nuevas farmacias operen como puntos de surtimiento complementarios del sistema nacional de abasto.
Estados y municipios con Farmacias del Bienestar
Estado de México
- Municipios: Naucalpan, Ecatepec, Atlacomulco, Valle de Chalco, Cuautitlán, Toluca, Nezahualcóyotl
- Estatus: Operativas en primera fase y expansión en curso
Oaxaca
- Municipios: Oaxaca de Juárez, San Juan Bautista Tuxtepec, Juchitán, Huajuapan de León, Miahuatlán
- Estatus: Operativas
Chiapas
- Municipios: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Comitán
- Estatus: Anunciadas / en instalación
Guerrero
- Municipios: Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Tlapa
- Estatus: Anunciadas / en instalación
Veracruz
- Municipios: Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, Minatitlán, Poza Rica
- Estatus: Anunciadas
Puebla
- Municipios: Puebla capital, Tehuacán, Izúcar de Matamoros, Zacatlán
- Estatus: Anunciadas
Michoacán
- Municipios: Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas
- Estatus: Anunciadas / próximas a abrir
Hidalgo
- Municipios: Pachuca, Tula, Huejutla
- Estatus: Anunciadas
San Luis Potosí
- Municipios: San Luis Potosí capital, Ciudad Valles
- Estatus: En instalación
Zacatecas
- Municipios: Zacatecas, Fresnillo
- Estatus: Anunciadas
Morelos
- Municipios: Cuernavaca, Jiutepec
- Estatus: Anunciadas
Tabasco
- Municipios: Villahermosa, Cárdenas
- Estatus: En instalación
Campeche
- Municipios: Campeche capital, Ciudad del Carmen
- Estatus: Anunciadas
Yucatán
- Municipios: Mérida, Valladolid
- Estatus: En instalación
Quintana Roo
- Municipios: Cancún, Chetumal, Playa del Carmen
- Estatus: Anunciadas
Sinaloa
- Municipios: Culiacán, Mazatlán, Ahome
- Estatus: Anunciadas / próximas a abrir
Sonora
- Municipios: Hermosillo, Cajeme
- Estatus: En revisión para instalación
Baja California
- Municipios: Tijuana, Mexicali, Ensenada
- Estatus: Anunciadas
Baja California Sur
- Municipios: La Paz, Los Cabos
- Estatus: En planeación
Nuevo León
- Municipios: Monterrey, Escobedo
- Estatus: Anunciadas
Tamaulipas
- Municipios: Reynosa, Matamoros, Tampico
- Estatus: En instalación
Coahuila
- Municipios: Saltillo, Torreón
- Estatus: Anunciadas
Chihuahua
- Municipios: Chihuahua, Ciudad Juárez
- Estatus: En planeación
Durango
- Municipios: Durango capital, Gómez Palacio
- Estatus: Anunciadas
Aguascalientes
- Municipios: Aguascalientes capital
- Estatus: En planeación
Querétaro
- Municipios: Querétaro capital, San Juan del Río
- Estatus: Anunciadas
Guanajuato
- Municipios: León, Irapuato, Celaya
- Estatus: En planeación
Tlaxcala
- Municipios: Tlaxcala capital, Apizaco
- Estatus: Anunciadas
Colima
- Municipios: Colima capital, Manzanillo
- Estatus: En planeación
Nayarit
- Municipios: Tepic, Bahía de Banderas
- Estatus: Anunciadas
Jalisco
- Municipios: Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco
- Estatus: Por anunciar ubicación final
Ciudad de México
- Alcaldías: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tláhuac
- Estatus: En planeación con integración al sistema IMSS-Bienestar