Grecia Quiroz obtendrá registros como marcas para “Carlos Manzo” y “Movimiento del Sombrero”: IMPI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en voz de su director, Santiago Niego, informó que se otorgará el registro solicitado por la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, para utilizar como marca el nombre de su esposo Carlos Manzo, asesinado el pasado 1 de noviembre.

La viuda del alcalde también obtendrá el registro de marca para el nombre “Movimiento Independiente del Sombrero”.

Entrevistado por medios este sábado en el contexto de la concentración en el Zócalo para celebrar el séptimo aniversario de los gobiernos de la Cuarta Transformación, Santiago Nieto indicó que la solicitud de Grecia Quiroz cumple con los requisitos y por tanto se le otorgará el registro.

“Creo que si hay alguien que tiene el derecho a utilizar el nombre de Carlos Manzo es ella”, dijo el director del IMPI.

#RELEVANTE Santiago Nieto Castillo, director general de Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, anticipó que se otorgará a la alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, el registro de las marcas “Movimiento Independiente del Sombrero” y "Carlos Manzo".… pic.twitter.com/iwWnnXBqEm — Michelle Rivera (@michelleriveraa) December 6, 2025

El propio Santiago Nieto había dado a conocer la solicitud de Grecia Quiroz en su cuenta de X.

“El pasado 14 de noviembre Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, ingresó al @IMPI_Mexico la solicitud de registro de marca de ‘Carlos Manzo’ y de ‘Movimiento Independiente del Sombrero’, dichas solicitudes se encuentran en análisis y acompañaremos su proceso hasta la resolución de las mismas”, afirmó Nieto.