Adán Augusto López regala a senadores miles de copias del libro “Grandeza”, de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la llegada al Senado de unas 17 mil copias del libro “Grandeza”, de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Adán Augusto López, aseguró que fue él quien compró los ejemplares para regalárselos a los legisladores oficialistas.

En una conversación con los medios, Adán Augusto López detalló que a los 67 senadores morenistas les regaló al menos 13 cajas con veinte libros, lo que equivale a unas 260 copias por legislador.

-¿Qué pasó con estos libros?

-Decidí compartirle a los compañeros unos libros de la reciente obra del licenciado Andrés Manuel.

-¿Los recursos salen de su bolsa, coordinador, de su bancada?

-No, no de recurso propio.

-¿A todos les entregó de su bancada?

-Sí.

-¿Cuánto fue?

-No he sacado bien la cuenta, pero como unos cien mil.

-¿Es como regalo navideño?

-Sí, pues otros acostumbran regalar piernas, pavos, yo les regalo los libros.

-No se están ocupando recursos del Senado ni del grupo parlamentario.

-Ni del Senado, ni del grupo parlamentario.

-¿Y ya cada quién sabrá qué hacer con cada uno de ellos?

-Algunos van a ir a territorio a entregarlos, otros se los darán a sus representantes de las secciones, otros a simpatizantes.

-¿Usted les avisó que iba a darles libros?

-Sí les dije que andaba tratando de conseguir libros para obsequiarles y como les mandé el obsequio de la presidenta en otro lado.

-¿También de su dinero?

-Sí.

La mañana de este martes, trabajadores repartieron cajas en diablitos en cada una de las oficinas de los legisladores oficialistas. Las cajas portaban la leyenda: “Con los atentos saludos de Adán Augusto López Hernández, senador de la República”.