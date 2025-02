Monreal defiende a Pedro Haces por megarrancho: Es trabajador, honorable y “tendrá que aclarar”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, defendió al diputado morenista Pedro Haces Barba, en torno a un reportaje publicado en el que exhiben un megarrancho propiedad del líder obrero, ubicado en la zona del Ajusco, al sur de la Ciudad de México.

Monreal, quien recientemente fue captado en un helicóptero con el propio Haces, afirmó que el rancho es un asunto particular que él sabrá aclarar.

En entrevista en San Lázaro, el diputado sostuvo que conoce desde hace diez años a Pedro Haces y sabe que, junto a su familia, son honorables, pues han vivido toda la vida de su trabajo.

“Es un asunto particular. Yo tengo confianza en que él sabrá aclarar cualquier circunstancia que compete a su esfera íntima, privada. Yo tengo claridad en que él sabrá explicar, pero además yo conozco a su familia, yo lo conozco hace unos 10 años y conozco a su esposa, a su hija Alejandra, a su hijo Pedro, a su mamá, incluso. Y son honorables, trabajadores, han vivido siempre del trabajo que desarrollan” explicó.

Ricardo Monreal aseguró que Haces nunca ha manejado recursos del erario público, por lo que, resaltó, aclarará lo de su rancho “Bosque Lago”.

“Según sé, el diputado Pedro nunca ha sido servidor público, nunca ha manejado recursos, pero, bueno, es un asunto que él tendrá que aclarar; me parece que seguramente lo hará, porque siempre da la cara como hombre, como ser humano, como ciudadano, ahora, con esta situación”, dijo.

Este día, la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) exhibió el rancho “Bosque del Lago”, propiedad de Pedro Haces Barba, el cual tiene plaza de toros, hotel, capilla, viñedos y campo de equitación, entre otras amenidades.

En conferencia de este lunes, el propio líder obrero dijo que desde hace muchos años ha tenido esa propiedad, pues fue heredada desde su abuelo.

“Yo no soy corrupto, nunca he hecho fraudes. Nunca he trabajado en el gobierno, ni de la doctora Sheinbaum, ni de López Obrador, ni de Calderón, ni de Fox, ni de Salinas. Somos gente de trabajo que venimos de la cultura del esfuerzo y que estoy orgulloso de estar en el lado correcto de la historia, pertenecer a la 4T, y eso les duele.

“Entonces, no hay, no hay de qué tenga yo que avergonzarme ni que esconderme. Salió la nota hoy y aquí estoy hoy diciéndole a mis amigos de los medios de comunicación que todos tenemos cola, nomás que la mía es de hámster, es chiquita, hay otros que ni la puerta cierran cuando pasan. Esa es la diferencia”, presumió el diputado de Morena.