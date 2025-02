“Nos tocan momentos distintos”: Sheinbaum justifica su plan de seguridad y defiende a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que siempre defenderá al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a su estrategia de seguridad, aunque no habló de darle continuidad a los “abrazos no balazos”, en cambio, destacó que su plan está basado en cuatro ejes.

Sheinbaum justificó su estrategia de seguridad, enfocada en “atención a las causas” y “cero impunidad”.

“Nos tocan momentos distintos, momentos distintos: a él, le tocó gobernar de 2018 a 2024; a mí me toca, si así lo decide el pueblo de México, del 1o. de octubre de 2024 al 30 de septiembre del 2030”, dijo la presidenta en conferencia.

El planteamiento surgió a raíz de las declaraciones que dio Ismael “El Mayo” Zambada a Proceso, publicadas en la edición de febrero, en torno a la estrategia del expresidente. “Tiene razón el presidente. Los balazos son peligrosos”, dijo el capo.

-¿Sigue siendo necesaria esta estrategia de los “abrazos, no balazos”?

-No entiendo tu pregunta, porque nosotros hemos hablado de una estrategia integral.

-La estrategia que hablaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que es con la que se inició.

- Nosotros siempre vamos a defender al presidente López Obrador, que a nadie le quema la menor duda.

¿Por qué? Porque fue, es, pero fue como presidente un gran presidente. Siempre lo vamos a defender; ahí que no se equivoque nadie: somos parte del mismo movimiento. Porque ahí está la oposición, ¿no?, de que... queriendo que nos distanciemos. No nos vamos a distanciar.

De acuerdo con la presidenta, la estrategia que sigue en su gobierno consta de los siguientes ejes: atención a las causas; fortalecimiento de la Guardia Nacional; Inteligencia e investigación, y coordinación.

Agregó que en el sexenio anterior presentaban la sección de “Cero Impunidad porque hay esta idea de que ‘abrazos, no balazos’ era darle carta abierta a la delincuencia; cosa que es absolutamente falsa, eso lo dijeron algunos medios y algunos comentócratas. La secretaria de Seguridad entonces, hoy secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez) tenía una frase que decía: ‘Abrazos, no balazos, no quiere decir que estemos cruzados de brazos’”.

- ¿Hay diferencia en la estrategia que tenía el expresidente Andrés Manuel López Obrador con la que se tiene actualmente o evolucionó o cómo lo define?

- Nosotros tenemos una estrategia… que consta de cuatro ejes. Tú quieres sacarme una declaración que no te voy a dar.

La presidenta argumentó que a los jóvenes se les debe dar educación, cultura, deporte, empleo, derechos, “no guerras, como las de Calderón”.

“Atendemos las causas, brindamos los derechos al pueblo de México que le fueron arrebatados durante todo el periodo neoliberal; y hacemos nuestro trabajo con la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad, la coordinación con los estados, la Fiscalía General de la República, y esperamos que el Poder Judicial también haga su trabajo, que no libere delincuentes”.

Disminuir violencia y producción de droga

Al ser cuestionada sobre el por qué no se ha podido erradicar el narcotráfico en el país, la mandataria federal apuntó que tiene que ver con la demanda de consumo y la producción.

“Nuestro objetivo es disminuir la violencia en el país, y en ese proceso también disminuye la producción de alguna droga o su distribución.

Nosotros lo que queremos es paz y tranquilidad para el pueblo de México. Por eso, los objetivos que busca el Gabinete de Seguridad tienen que ver con ser generadores de violencia; mañana lo pueden explicar mejor quienes son las cabezas del Gabinete de Seguridad: el secretario Omar García Harfuch, el General secretario, el Almirante secretario”, dijo.