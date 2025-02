Pedro Haces defiende su megarrancho: "Todos tenemos cola, pero la mía es de hámster, es chiquita"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción (MCCI) y la Impunidad exhibiera un megarrancho llamado “Bosque Lago”, propiedad de Pedro Haces Barba, el diputado morenista afirmó que desde hace muchos años ha tenido esa propiedad, pues fue heredada desde su abuelo.

En conferencia de prensa, el líder sindical aseguró que nunca ha sido corrupto, ni ha trabajado en el gobierno y que todo lo que tiene ha sido por su trabajo, por lo que no tiene de que avergonzarse.

“Desde hace muchos años, desde mi abuelo, mi papá, un servidor, mi hijo, hemos tenido mi rancho de Ajusco. Y no es la primera vez, son refritos, no es la primera vez que sacan una vez y otra vez y otra vez el rancho.

“Yo no soy corrupto, nunca he hecho fraudes. Nunca he trabajado en el gobierno, ni de la doctora Sheinbaum, ni de López Obrador, ni de Calderón, ni de Fox, ni de Salinas. Somos gente de trabajo que venimos de la cultura del esfuerzo y que estoy orgulloso de estar en el lado correcto de la historia, pertenecer a la 4T, y eso les duele.

“Entonces, no hay, no hay de qué tenga yo que avergonzarme ni que esconderme. Salió la nota hoy y aquí estoy hoy diciéndole a mis amigos de los medios de comunicación que todos tenemos cola, nomás que la mía es de hámster, es chiquita, hay otros que ni la puerta cierran cuando pasan. Esa es la diferencia”, presumió el diputado de Morena.

Haces resaltó que a lo mejor les gustaría que anduviera en huaraches, sin embargo, afirmó que los trabadores afiliados a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) están muy contentos con él, por ello, lo reeligieron.

“Nunca han señalado que, como muchos otros dirigentes de las viejas guardias sindicales, he abusado de sus cuotas. Y no hay un solo empresario en este país que me pueda señalar por exigirle recursos a cambio de contratos colectivos de trabajo”, enfatizó.

Este lunes, MCCI publicó el reportaje “Bosque Lago: el rancho del líder obrero Pedro Haces”, en el que apuntan que el legislador, que ha sido señalado de robo, extorsión y corrupción en la obtención de contratos públicos, disfruta de un lujoso rancho de al menos ocho hectáreas que se encuentra en las faldas del Ajusco, al sur de la Ciudad de México.