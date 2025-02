Ya me agarraron de su piñata, voy a contrademandar: Cuauhtémoc Blanco sobre acusaciones en su contra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cuauhtémoc Blanco, diputado morenista, afirmó que lo “agarraron de su piñata” por la denuncia de abuso sexual en su contra por lo que va a contrademandar, ya que él siempre da la cara.

En entrevista en la Cámara de Diputados, el legislador morenista afirmó que todo lo que está ocurriendo es una guerra sucia por parte del exfiscal de Morelos y aseguró que la acusación de abuso sexual en su contra es una mentira.

“Son acusaciones sin argumentos. Hay que esperar. Y siempre voy a dar la cara. Toda la vida voy a dar la cara porque siempre soy una persona que habla de frente y que asume las responsabilidades.

“Lo vuelvo a repetir, a quien nada debe, nada teme. Y aquí estoy. Porque, como lo dije en la conferencia, ya me agarraron de piñata…hay guerra sucia. Pero siempre, gracias a Dios, he tenido una fortaleza que no me doble. Y voy a seguir luchando”, explicó.

El diputado también informó que va contrademandar ya que resaltó que la persona que lo acusa no es su media hermana y todo es una mentira.

“Vamos a contra demandar porque no me voy a quedar callado. Y les digo de una vez, no es mi media hermana. No tiene nada que ver conmigo”, detalló.