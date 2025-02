Ebrard declaró en 2020 que sí hubo conversación con EU sobre detención del general Cienfuegos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que la jueza Carol Bagley Amon concedió la anulación de los cargos contra el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, a solicitud únicamente del Departamento de Justicia y no de México, hace cuatro años Marcelo Ebrard, quien entonces era el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, indicó que se tuvo una conversación con Estados Unidos y se logró desestimar los cargos contra el militar.

El fiscal aseguró que no existe un documento oficial que avale ese señalamiento, aunque las declaraciones de Ebrard contraponen dicha versión.

“El gobierno de Estados Unidos se desistió de la acción a petición del gobierno de México, eso no es cierto, no hay un solo documento, por lo menos nunca lo recibimos y toda la documentación, toda sin excepción, sin un solo documento que faltara fue hecho público, así que esa afirmación es falsa”, dijo Gertz Manero.

Proceso solicitó hoy que el secretario Ebrard fijara una postura respecto a las declaraciones hechas en el libro “A sus órdenes, mi general”, sobre las negociaciones con el fiscal de Estados Unidos, William Barr, para repatriar a Cienfuegos a cambio de no expulsar a los más de 50 agentes de la DEA que se encontraban operando en territorio nacional.

La presidenta negó con la cabeza y Ebrard ya no respondió al cuestionamiento.

Investigación

Marcelo Ebrard fue cuestionado el 19 de noviembre de 2020, durante la entonces conferencia mañanera del expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre la aplicación de la pena de prisión del código de justicia militar, que indica una condena de 30 a 70 años para el soldado que coopere con el crimen organizado, además de la baja de las Fuerzas Armadas.

“No estamos defendiendo a una persona (…) lo que está defendiendo México es un principio, la persona, el general Cienfuegos va a ser sujeto de investigación en México, para eso se pidió a Estados Unidos toda su evidencia, no quiere decir que ya llegó a México y ya, no, está sujeto a un proceso de investigación”, declaró Ebrard en ese momento.

El funcionario agregó: “De modo que para México no existe el escenario de impunidad. Sería muy costoso para México haber optado por tener esta conversación con Estados Unidos, lograr que se desestimen por primera vez en la historia los cargos contra un exsecretario, en este caso de la Defensa, que sea retornado a México y luego no hacer nada. Sería casi suicida, para eso mejor no decimos nada, que se quede allá”.

El expresidente López Obrador también cambió el tono de las declaraciones cuando el 16 de octubre de 2020, afirmó:

“Estamos ante una situación inédita porque está detenido por la misma acusación el que fue secretario de seguridad pública de Calderón (Genaro García Luna) y ahora detienen al que fue secretario de la Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen de cómo se fue degradando la función pública, gubernamental en el país durante el periodo neoliberal”.

Y agregó: “Yo siempre dije que no era solo una crisis que era una decadencia lo que se padecía, un proceso de degradación progresiva y estamos ahora constatando la profundidad de esta descomposición qué se fue gestando de tiempo atrás”.

En aquel momento el discurso gubernamental cambió al mostrar, primero, la queja de que Estados Unidos no le informó de la investigación, pese a que tiene un convenio de cooperación con México, por lo que pidieron reparar la violación de ese acuerdo binacional o revisar “toda la cooperación”; el expresidente López Obrador incluso afirmó que pedían “algo así como, dirían los abogados, reponer el procedimiento”.

Al final el expresidente pidió no especular y finalmente asegurar que la DEA fabricó delitos contra Cienfuegos.

Detención

El general Cienfuegos fue detenido el 15 de octubre de 2020 en el Aeropuerto de Los Ángeles, California, acusado de narcotráfico y lavado de dinero. El episodio se convirtió en un diferendo que devino en la petición del entonces presidente López Obrador de sacar a la DEA de México y, por la secrecía que tuvo el caso, implicaba según él la violación de acuerdos binacionales.

Meses después, en noviembre de 2020, el Departamento de Estado retiró los cargos y Cienfuegos fue retornado a México, donde fue exhonerado por la Fiscalía General de la República (FGR) en 2021.