Desafueros de Cuauhtémoc Blanco y “Alito” Moreno serán revisados la siguiente semana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados, Eric Flores Cervantes, informó que el próximo miércoles 19 de febrero revisarán la solicitud de desafuero del diputado morenista Cuauhtémoc Blanco, y del senador del PRI, Alejandro Moreno.

Entrevistado en la Cámara de Diputados, el diputado morenista detalló que en la reunión que sostuvieron en la Comisión se llegó al acuerdo de que la próxima semana se realice una sesión ordinaria para poder desahogar los expedientes pendientes, los primeros serán cuatro casos: el de Cuauhtémoc Blanco, Alejandro Moreno y dos exdiputados federales de Baja California Sur.

El presidente de la Comisión Instructora dijo que solicitarán más información para resolver problemas técnicos y no existan amparos tras su resolución.

“Hasta tener la información de estos problemas técnicos que vamos a señalar para poder ya seguir con el siguiente paso en el procedimiento. El asunto es muy sencillo, queremos ser muy bien de origen porque no queremos que al ratito vaya a haber amparos, vaya a haber problemas de origen en los procedimientos, tenemos que ser muy cuidadosos y estamos solicitando alguna información adicional.

“Insisto, queremos iniciar muy bien con estos procedimientos, son muy importantes y necesitamos ser muy escrupulosos que se cumpla con todas las formalidades de la ley”, explicó.

El legislador enfatizó que no se excusará de llevar a cabo el proceso legislativo contra Cuauhtémoc Blanco, aunque haya tenido diferencias con él, ya que afirmó que guardará el debido proceso. ?

“Yo no voy a hacer ningún pronunciamiento de carácter político. Hoy yo tengo una responsabilidad institucional, lo he comentado, no me voy a excusar. De esto yo voy a dirigir el procedimiento, siempre guardando el debido proceso, la presunción de inocencia”, resaltó.