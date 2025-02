Pedro Haces presume audiencia privada con el Papa, con quien habló de los migrantes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado morenista Pedro Haces Barba visitó El Vaticano y afirmó haber hablado con El Papa sobre los migrantes mexicanos y la nueva situación que enfrentan en Estados Unidos.

En un video publicado en sus redes sociales, el también líder sindical afirmó que el Papa le habló de su preocupación por los migrantes y las reglas que impuso Donald Trump hacía ellos.

"Amigas, amigos, me da mucho gusto saludarles desde la Basílica de San Pedro, aquí en la Ciudad del Vaticano. Hace unos minutos sostuve una muy interesante reunión en privado con Su Santidad el Papa Francisco, donde hablamos de la preocupación que él tiene por todos nuestros hermanos migrantes y no está de acuerdo con las reglas que se están estipulando en la Unión Americana y el trato que se le da de su mano, así me lo dijo, a todos y cada uno de los migrantes.”

El diputado morenista terminó su video asegurando que sigue trabajando por los migrantes y siempre por los trabajadores.

El pasado 6 de febrero, el diputado morenista pidió licencia por cinco días, previo al 9 de febrero fecha en que se celebró el Super Bowl; este miércoles la Sesión del Pleno fue semipresencial, por lo que el legislador pudo haber registrado su asistencia vía electrónica.