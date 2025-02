Puerto Vallarta cobrará un nuevo impuesto a turistas extranjeros que arriben por aire y mar

GUADALAJARA, Jalisco (apro).– El municipio de Puerto Vallarta, en Jalisco, comenzará a aplicar un nuevo impuesto a partir de marzo de 2025 dirigido a los turistas extranjeros que lleguen por vía aérea o marítima. Esta medida, aprobada este miércoles por el Congreso del Estado de Jalisco, impondrá un cobro de 141 pesos (aproximadamente 1.25 Unidades de Medida y Actualización) por cada visitante.

Con 32 votos a favor, dos en contra y una abstención, la reforma recibió apoyo mayoritario. Las legisladoras que se opusieron fueron Mariana Casillas, del partido Futuro, y Yussara Canales, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). La abstención fue de Tonantzin Cárdenas, también del partido Futuro.

La reforma legislativa permitirá la creación de módulos de cobro en el aeropuerto internacional Gustavo Díaz Ordaz y en la terminal marítima. Los turistas que lleguen por otros medios, como terrestre, quedarán exentos de este gravamen.

Esperan recaudar entre 200 y 300 millones de pesos

Al acudir al Palacio Legal para defender su propuesta, el alcalde Luis Ernesto Munguía destacó que “esta contribución especial es similar a lo que ya se realiza en ciudades como Roma, República Dominicana y varios destinos de Quintana Roo en México”. Según Munguía, el objetivo es utilizar los ingresos para mejorar la infraestructura turística y los servicios en el destino.

Aunque el nuevo cobro generó críticas, especialmente de las diputadas que argumentan que ningún municipio puede cobrar por el libre tránsito, Munguía aseguró que “se despejaron algunas dudas que los coordinadores parlamentarios tenían” y que, “por ley, no podemos limitar el acceso al territorio en ese sentido.”

El alcalde destacó que se espera recaudar entre 200 y 300 millones de pesos durante el primer año, dependiendo del número de turistas que visiten. Este impuesto se cobrará a la llegada de los visitantes en módulos en la terminal aérea y la marina. La implementación de esta medida será coordinada con las administraciones de ambos puertos, quienes la consideran “un gran beneficio para Puerto Vallarta.”

Munguía enfatizó que “los turistas tendrán libre acceso” y que aquellos que decidan no pagar el impuesto podrán continuar su viaje sin restricciones. Asimismo, consideró que el monto es “simbólico” en comparación con lo que se cobra en otros destinos turísticos internacionales.

Los recursos recaudados se destinarán a proyectos como la mejora del malecón, la construcción de nuevos muelles y la dotación de equipos de seguridad para playas y servicios turísticos. “La ley contempla la creación de un fideicomiso que garantizará la transparencia en la administración de estos recursos”, concluyó el alcalde.

La Constitución prohíbe gravar el libre tránsito: diputada

Por otro lado, la diputada Yussara Canales González, del PVEM, criticó severamente la propuesta del alcalde, sugiriendo que esta medida actúa como un "muro fiscal" que podría dificultar el acceso a la ciudad para los turistas. “Hoy el alcalde de Puerto Vallarta parece estar tomando prestado el manual de Donald Trump... lo próximo será pedirle visa para entrar a la playa”, argumentó.

La legisladora añadió que hoy parece que el amor de los diputados por la Carta Magna es conveniente; cuando no les conviene, la desprecian. “La Constitución Federal nos prohíbe a los estados gravar el tránsito de personas que atraviesan nuestro territorio. Resulta verdaderamente penoso la falta de capacidad para realizar una propuesta en el sentido en el que se presentó (...) carece de la estructura mínima prevista en la legislación especial en la materia,” expresó.

Canales también hizo hincapié en que el nuevo impuesto podría violar el artículo 117 de la Constitución, que prohíbe a los estados gravar el tránsito de personas por su territorio. “Esto que nos presentan es un gravamen al tránsito de personas disfrazado de cobro de derechos por el uso o aprovechamiento de servicios,” afirmó.

Canales González agregó que la imposición de un impuesto debe establecerse en función de la capacidad contributiva y no puede ser posible que se le cobre lo mismo a “las tortas Don Pancho que al restaurante más fifí de Guadalajara”.

Por último, Canales se mostró preocupada por la viabilidad de la recaudación, preguntando cómo se distinguirá entre turistas y residentes locales. “¿Habrá retenes? ¿Cómo sabrán quién es turista y quién no? Es un sinsentido”, concluyó, instando a sus compañeros a reconsiderar esta iniciativa que podría afectar no solo a los visitantes, sino también la imagen de Puerto Vallarta como un destino turístico atractivo.

"Los turistas ya están pagando agua, alumbrado e infraestructura. No veo la lógica de duplicar el cobro. ¿Cómo van a hacer para cobrarle a los turistas que no llegan a Vallarta ni por crucero ni por aire? [...] Es un sinsentido. Tengan tantita vergüenza. [...] El gobierno actual no ha tenido ni siquiera la mínima capacidad de cumplir con algo tan básico como es la recolección de basura.”