Tiktoker rusa pide a Sheinbaum la nacionalidad mexicana para su cumpleaños

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Lubasha, tiktoker y cantante rusa, publicó un video dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, pidiéndole sus papeles mexicanos como regalo de cumpleaños.

La influencer rusa es reconocida por realizar contenido con base en la cultura mexicana. En su video, que lleva más de 3 millones de visualizaciones y 371 mil likes, Lubasha compartió su deseo por ser una ciudadana mexicana, solicitando su naturalización a la mandataria:

“Bueno, Claudia. Ya que usted es presidenta de México, le quiero pedir un favor (...) Quiero pedirle papeles mexicanos para mi cumpleaños el 13 de julio, y si no me da mis papeles me voy a poner muy triste”, expresó la joven.

Para completar su solicitud, agregó que ya hasta se había aprendido el Himno Nacional y prosiguió cantando un pedazo de la melodía, antes de continuar con la particular petición, “pero ya por favor, compartan todos este video para que Claudia lo vea y me de mis papeles”, dijo Lubasha.

El video generó una ola de reacciones. Los internautas empezaron a comentar haciendo bromas de la petición y brindando apoyo a la influencer.

“Cadena para etiquetar a Claudia Sheinbaum”.

“La cambiamos por Ángela Aguilar”.

“Me sacrificaré por la patria, tendré que casarme con ella”.

“Con tu actitud, tú ya eres mexicana”.

Otros usuarios escribieron lo contrario:

“Ahorita no joven, ya estamos completos”.

“Híjole, ya somos muchos aquí”.

“Ahorita no andamos haciendo favores”, entre otros.

De acuerdo con el Artículo 30 de la Constitución, La nacionalidad mexicana sólo se puede adquirir por dos vías: nacimiento o naturalización. Para obtener la carta de naturalización existen varias vías:

Carta de naturalización por residencia.

Carta de naturalización por tener hijos mexicanos por nacimiento.

Carta de naturalización por ser originario de un país latinoamericano o de la Península Ibérica.

Carta de naturalización por haber prestado servicios o realizado obras destacadas en materia cultural, social, científica, técnica, artística, deportiva o empresarial.

Carta de naturalización por haber contraído matrimonio con varón o mujer mexicanos.

Carta de naturalización por estar sujeto a patria potestad o ser hijo adoptivo de mexicanos.

Carta de naturalización por haber estado sujeto a patria potestad o haber sido adoptado por mexicanos.

En ninguna de las vías se puede obtener la nacionalidad por decisión del jefe del Poder Ejecutivo. En caso de que la tiktoker opte por la naturalización por residencia, deberá presentar los documentos correspondientes y cumplir con los siguientes requisitos: