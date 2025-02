Por encima de China, México seguirá privilegiando el comercio con EU y Canadá

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Ante el intercambio comercial con China, el gobierno mexicano va a priorizar el que mantiene con Estados Unidos, porque constitucionalmente así se establece por el tratado que existe, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Nosotros, incluso se lo dije al presidente de China cuando tuve oportunidad de verlo en el G20, privilegiamos el comercio con quienes tenemos tratados comerciales, así debe ser, así está en la Constitución y así está establecido”, aseguró.

No se trata, dijo, de una decisión personal, sino que es parte de las leyes mexicanas.

“Nosotros privilegiamos la coordinación, evidentemente, con el tratado comercial que tenemos con Estados Unidos y Canadá porque eso nos da enormes ventajas”, aunque esa postura “no quiere decir que no haya comercio con China. Hay comercio con China”.

En el país, también se impulsa el Plan México que tiene como uno de sus objetivos “sustituir una parte de las importaciones que tenemos de China para producirlas en México porque nuestro déficit comercial con China es amplio y hay muchísimas cosas que se pueden fabricar en México que no necesitamos estar importando”.

Para ese paso el gobierno federal trabaja con los empresarios mexicanos para aumentar la cadena de valor en México.

Pero reiteró que “hasta el momento lo que nosotros privilegiamos es el tratado comercial con Estados Unidos, Canadá y otros países donde hay tratado comercial, eso no quiere decir que no haya relaciones, que no haya comercio, pero estamos privilegiando ese porque además así son las leyes”.

Mientras que con China la relación comercial se mantiene como está ahora, sin tratado comercial.